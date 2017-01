Boqueirão mais cultural

Compartilhe!

Evento descentraliza cena artística de Curitiba e aproxima moradores do bairro da arte

A chuva que adiou a realização da primeira edição do Boqueirão Cultural em setembro deu lugar a um sol contagiante em outubro para que o evento finalmente saísse do papel e ganhasse vida na Praça Menonitas, no bairro Boqueirão. A iniciativa dos amigos Alexandre Oliveira Xaca e Walter Boza foi motivada pela crença de ambos na importância da descentralização cultural da cidade para transformar espaços públicos da periferia em palcos de apresentações de bandas autorais. A ideia deve acontecer a cada nova estação do ano.

“Quando éramos mais jovens, usávamos o local para andar de skate, mas nunca tivemos abertura dos órgãos públicos para conseguir realizar eventos e campeonatos, devido ao preconceito que existia na época. As coisas mudam e hoje temos o skate até nas Olimpíadas. Mas nunca abandonamos a ideia de usar a Praça Menonitas para fins culturais ou esportivos.”, lembra Alexandre.

Os anos passaram e a dupla de amigos se envolveu fortemente com a música. “Uma coisa puxou a outra. Por sete anos apresentei um programa diário que entrevistava bandas, ele durou de 2006 até 2013, com isso cresceu a vontade de voltar a utilizar espaços públicos, pois a cena de música autoral em Curitiba está passando por maus bocados”, conta.

Após muita insistência, Alexandre e Walter conseguiram a liberação da Fundação Cultural de Curitiba para liberação do espaço para que tudo pudesse acontecer. “Com o andar da divulgação, percebemos como o público do bairro é carente com este tipo de evento, por isso muitas pessoas abraçaram a ideia ajudando com apoio financeiro, equipamentos e transporte. As pessoas também perceberam que era uma atitude social dos próprios moradores do bairro, o que aumentou o engajamento. Depois dessa boa experiência sentirmos a vontade de dar continuidade ao evento, e assim, alavancar o comércio, a cultura e socialização da região”, explica.

O dia

Durante toda a tarde três bandas – Torava, Pani Circus, Red Foot – e o DJ Tone se revezaram no entretenimento do público. Cerca de 500 pessoas passaram pela praça e puderam conhecer novos estilos, mensagens e pensamentos.

O próximo Boqueirão Cultural já tem data marcada: será no dia 21 de janeiro de 2017. Para esta edição, os organizadores vão aproveitar a mobilização dos moradores para arrecadar livros e incluir apresentações de Karatê shubudô. “Também estamos tentando abrir oficinas culturais para entreter o público e aproximar as pessoas da arte”, completa.

Como o evento é realizado de forma voluntária, Alexandre ressalta a importância das parcerias para alavancar o Boqueirão Cultural. “Estamos em busca de apoio de todas as formas, pois arcamos com uma grande estrutura para poder proporcionar uma boa apresentação”, finaliza.

Para apoiar o evento entre em contato com os organizadores pelo e-mail: nomealexandre@gmail.com; telefone (41) 9 9932-4412 ou pela fanpage facebook.com/Boqueirao.cultural.