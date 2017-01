Colágeno um aliado da beleza e saúde

Compartilhe!

Associada ao cuidado estético, proteína tem benefícios extras que garantem também o cuidado com os ossos e as articulações

Quem nunca se preocupou com a aparência da pele. Uma marca ali, uma flacidez aqui já são o suficiente para ligar o sinal de alerta em muita gente. Com a crescente atenção das pessoas com os hábitos mais saudáveis e cuidados estéticos suplementos e proteínas vêm ganhando espaço no mercado e um deles é o colágeno.

Produzido e consumido pelo organismo desde a infância, o colágeno tem inúmeros atributos como deixar a pele resistente e elástica, reforçar tendões e ligamentos que unem os músculos aos ossos, sustentar os órgãos internos. Ossos e dentes também são feitos pela adição de minerais à matriz de colágeno. Mas, com o passar do tempo, especialmente a partir dos 30 anos, o corpo diminui sua produção. “Estudos demonstram que a suplementação é necessária para manutenção da beleza da pele, unhas e cabelos, mas além da estética ele também melhora a saúde das articulações e dos ossos”, explica César Carvalho de Assis, distribuidor da Belt Nutrition.

Existem diversas formas de consumir o colágeno que seu corpo deixa de produzir. Uma delas é a opção em cápsula. “Para potencializar o resultado do consumo de colágeno, o ideal é ingerir junto a uma fonte de vitamina C, como um suco de laranja ou limão”, acrescenta.

Segundo César, nos Estados Unidos, o colágeno é um dos suplementos alimentares mais utilizados nos últimos dois anos, com resultados expressivos sobretudos em mulheres acima dos 40 anos de idade.

Mas o distribuidor alerta que não existe milagre. “Toda suplementação deve ser associada a uma dieta adequada, atividade física supervisionada e hábitos de vida que componham um ciclo de vida saudável”, finaliza.

Onde encontrar

Os moradores do Hauer podem ter acesso fácil ao colágeno da Belt Nutrition. Isso porque a marca acaba de fechar uma parceria com a empresa SoluMedi – que oferece a população consultas e exames por um preço acessível – localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 5854, no Hauer, próximo ao terminal. “Acreditamos que essa era uma boa oportunidade de aliar os produtos com nosso negócio já que ambos visam promover a saúde e a qualidade de vida”, justifica Carlos Alberto de Paula, franqueado da SoluMedi.

Também é possível adquirir os produtos da marca pelo site www.beltnutrition.com.br.

Sobre a Belt Nutrition

Produzidos dos Estados Unidos, os produtos da Belt Nutrition foram inicialmente desenvolvidos para atender pessoas pós-procedimento bariátrico (redução do estômago), uma vez que esses pacientes possuem dificuldade de absorção de nutrientes. Com uma linha completa em suplementação, os produtos ganharam espaço entre as pessoas que buscam qualidade de vida e cuidados estéticos.

Benefícios da ingestão do colágeno

• Diminui a vontade de comer por ter efeito saciante;

• Ajuda a emagrecer porque reduz a fome e mantém a massa magra;

• Tonifica os músculos devido a produção de creatina e arginina, aminoácidos essenciais no crescimento muscular;

• Evita estrias e celulites já que ele fortalece os tecidos e promove a elasticidade e resistência da pele;

• Fortalece as articulações e ossos.