AJORB-PR participa de encontro com a secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social

Compartilhe!

Ações na área da assistência social reduziram em 57% a extrema pobreza no Paraná

Representantes de jornais de Curitiba, Região Metropolitana e do interior do Estado foram recebidos pela secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa. Durante o encontro no Palácio das Araucárias, na Capital, ela destacou as principais ações desenvolvidas pela secretaria.

Fernanda apresentou um balanço dos investimentos do Governo do Estado para fortalecer a política de assistência social nos municípios e falou sobre o apoio financeiro às prefeituras para melhorar o atendimento às famílias mais vulneráveis. O secretário de Estado da Comunicação Social, Márcio Villela, também participou da reunião.

A secretária destacou a importância do trabalho da assistência social para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social no Estado. “Trabalhamos com comprometimento e vontade e, por isso, temos alcançado bons resultados que garantiram a redução de 57% da extrema pobreza no Paraná”, disse.

De acordo com a Fernanda, em cinco anos, a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social investiu R$ 1,04 bilhão no financiamento de projetos, serviços e benefícios nas áreas de assistência social – destes, R$ 150 milhões foram destinados para municípios de Curitiba e Região Metropolitana.

Ela ressaltou que os recursos também contemplam ações para defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente, da mulher, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência.

Investimentos

A maior parte dos investimentos do Governo do Estado na área da assistência social foi repassada a municípios e entidades sociais da Grande Curitiba por meio de convênios. Ao todo, foram 226 convênios que totalizaram R$ 96,9 milhões. Os recursos foram destinados ao acolhimento de adolescentes e de pessoas que estão sob a tutela do Estado, programa de aprendizagem de adolescentes, atendimento a crianças e adolescentes com deficiência e projetos apresentados pelas próprias instituições, voltados para esta mesma faixa etária.

Os repasses contemplam ainda a estruturação de Conselhos Tutelares, compra de veículos e o desenvolvimento de ações do Família Paranaense, principal programa do Governo do Estado para a erradicação da pobreza.

Curitiba e os municípios da Região Metropolitana receberam também R$ 6,8 milhões para qualificar o atendimento prestado à população. Desde 2011, 112.350 famílias nos 29 municípios da região foram beneficiadas diretamente pelo programa estadual Luz Fraterna, que permite que famílias de baixa renda que têm consumo mensal de até 120 kWh não paguem a conta de energia elétrica.

Família paranaense

O atendimento às famílias é feito também por meio do Família Paranaense, principal programa para a erradicação da pobreza do Estado. Desde seu lançamento, há quatro anos, 57.278 famílias da RMC foram incluídas no programa, que oferece ações de 19 secretarias e órgãos estaduais, principalmente nas áreas de assistência social, agricultura, educação, habitação, saúde e trabalho.

Do total de famílias atendidas na Região Metropolitana de Curitiba, 1.948 receberam acompanhamento especial, com plano de ação que atende às necessidades de cada uma. Além disso, 56.451 receberam o Renda Família Paranaense, um complemento direto de renda para aquelas que vivem abaixo da linha da extrema pobreza.

Parceria

O secretário de Estado da Comunicação Social, Márcio Villela, destacou a importância da parceria com os jornais de Curitiba e Região Metropolitana. Ele falou também das dificuldades enfrentadas pelo País e pelos governos estaduais e sobre as medidas que vêm sendo adotadas pelo Governo do Paraná na busca por um ciclo virtuoso na área econômica. “O Governo do Paraná pauta suas ações pelo diálogo e pela transparência”, resumiu o secretário.

Para o presidente da Associação dos Jornais de Bairro do Estado do Paraná, que integra 25 veículos de comunicação, Ricardo Dias, reuniões como a realizada facilitam a divulgação das ações do Governo do Estado. “É uma maneira eficiente de informar e colocar na vida das pessoas os programas que são essenciais e fundamentais para a comunidade paranaense”, disse.