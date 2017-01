Evento promove negócios entre empresários do Boqueirão

Compartilhe!

Rodada de Negócios está em sua terceira edição e vem se consolidando no calendário da região como principal espaço de networking

O grande Boqueirão é uma das maiores regiões de Curitiba e apresenta inúmeras possibilidades de negócios e para aproveitar o potencial local, a Associação dos Empresários do Grande Boqueirão (Emgrab) tem promovido diversos encontros para fortalecer o ambiente empresarial da região. O último deles aconteceu no Sincopeças e Sicredi, na Rua Anne Frank, no Boqueirão.

A 3ª Rodada de Negócios reuniu 25 empresas onde cada empresário apresentava seu negócio aos demais em um minuto e trinta segundos. “Depois seguimos um sistema de alternância de maneira que cada participante falasse com todos em curto espaço de tempo de modo claro e objetivo”, explica Cyda Villa Nova, presidente da Emgrab.

Para ela os eventos têm cumprido bem seu papel de fomentar negócios e zelar pelo bairro. “Temos noticia de muitas negociações sendo feitas, depoimentos que nos estimula a continuar com este modelo de rodada que vem dando muito certo”, acrescenta.

Próximas atividades

A Emgrab tem diversas ações previstas em seu calendário para 2017. Muitas delas relacionadas a ações do Governo Municipal. “Acreditamos que muito do que temos pleiteado será ajustado na próxima gestão, conforme encontro que tivemos com o Prefeito Rafael Greca ainda no primeiro turno na Faculdade Fidelis”, comenta.

Para quem tem interesse em se tornar associado da Aemgrab basta enviar um email para emgrab.diretoria@gmail.com e receber todas as orientações.