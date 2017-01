Aplicativo libera alimentos para pets que ficam sozinhos

Compartilhe!

Donos acionam equipamento via celular e garantem que os bichinhos se alimentem na hora certa

No Brasil 44,3% dos domicílios possuem cachorros e 17,7%, gatos. No Paraná são 60,1% de casas com cães e 16,4% com gatos. O estado é o que tem o maior número de residências com cachorros do país. Os índices compõem uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2015.

Mais que apontar o aumento no apego dos brasileiros aos seus bichinhos de estimação, a pesquisa torna clara a preocupação dos donos de pets para com o bem-estar deles. Foi pensando no cuidado que os bichinhos merecem que uma startup incubada no Sistema Fiep desenvolveu, em parceria com um fabricante, uma linha de produtos inteligentes que permite que as pessoas interajam com seus pets, mesmo quando estiverem fora de casa, por meio de um aplicativo de celular. O primeiro produto que chega ao mercado é um comedouro automático que possibilita a alimentação do pet em tempo real e a programação das refeições. Isso garante que os animais estejam alimentados, mesmo com imprevistos diários das pessoas.

Os produtos são desenvolvidos pela startup RP Sistemas e Inovação, que começou a trabalhar no comedouro em 2014, quando ainda não integrava a incubadora do Senai. Segundo um dos sócios da empresa, Rafael Fernando de Souza, a ideia surgiu inicialmente pela necessidade de amigos e amigas que, em virtude de imprevistos, atrasavam a refeição dos seus companheiros ou até deixavam de participar de atividades para alimentarem os pets.

O produto conta com um comedouro automático (de duas cores e que recebem os nomes de Blue e Pink), com capacidade para armazenar até dois quilos de ração seca, e que pode ter uma câmera integrada ao equipamento. Por meio de um aplicativo, a pessoa aciona o comedouro. Caso possua a câmera, poderá ver o seu bichinho em tempo real se alimentando. “Dar comida aos nossos pets é algo que gostamos de fazer, mas todos estamos sob o risco de imprevistos e, para esses momentos, o Blue e a Pink são fundamentais. Alterar a rotina da alimentação pode resultar na ansiedade do animal”, explica Souza.

Após selecionar a quantidade de alimento pelo aplicativo e acionar a liberação, no ambiente em que o pet se encontra, um aviso sonoro chama a atenção do animal, que corre para o comedouro onde está a ração. Desta forma, cria-se uma espécie de adestramento, em que o som representa a hora da refeição. O equipamento possui também a opção de ficar sem som, para se adequar tanto aos hábitos de cães, como também de gatos. Para que os pets se familiarizem com o comedouro, nas primeiras refeições as pessoas podem ensiná-los, mostrando o novo local de alimentação.

Fonte: Agência Fiep