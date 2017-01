Segurança é tratada como prioridade no Colégio Erasto Gaertner

Compartilhe!

Para atuar na prevenção de incêndios, instituição realiza simulados para capacitar colaboradores

Os riscos são inerentes a todas as atividades do ser humano. Em casa, no trabalho, viagens ou lazer, é impossível eliminá-los por completo. Mas se não dá para acabar com eles é possível se prevenir. Essa é a filosofia do Colégio Erasto Gaertner que conta com uma Brigada de Incêndio na instituição de ensino. “Como próprio nome sugere são pessoas que atuam dentro da empresa, em casos de incêndio”, acrescenta Patrícia Trassi, engenheira de segurança do trabalho, contratada para implantação e gerenciamento do Plano de Gerenciamento de Crises (PGC).

A Brigada pode atuar tanto preventivamente – evitando situações que causam risco de incêndio -como no combate, onde atua nos processos de evacuação de emergência, atendimento e primeiros socorros. “Os brigadistas são funcionários da empresa capacitados em curso específico para exercer a função. O modo de atuação voluntária lembra muito a dos trabalhadores que participam da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)”, explica.

É pensando na melhoria continua que a Fundação Educacional Menonita (FEM), tem desenvolvido desde o meio deste ano um Plano de Gerenciamento de Crises (PGC), que atua não apenas em casos de incêndio, mas também em outras situações de risco. “O PGC tem por objetivo mitigar/diminuir eventuais riscos e preparar a instituição para enfrentar possíveis situações de crise. Uma das melhores formas para isso é realizando de forma periódica exercícios simulados, onde podemos avaliar o desempenho da brigada de incêndio e visualizar possíveis falhas na estrutura de combate ou nos procedimentos adotados”, conta.

Os simulados realizados no Colégio Erasto Gaertner contam com todos os passos necessários para preparar a equipe para enfrentar uma situação real: desde a identificação e avaliação da emergência pela brigada, passando pelo contato com as equipes de apoio especializadas como o Corpo de Bombeiros e a equipe de emergência médica SUMMUS, até o exercício de abandono de área por todos os alunos e funcionários, o combate ao princípio de incêndio (simulado) e o atendimento a uma vítima pela equipe de socorristas da FEM. “Ao final do exercício os alunos tiveram a oportunidade de conhecer melhor o trabalho do Corpo de Bombeiros, com uma demonstração de equipamento e procedimentos”, completa.

Uma das maneiras de se avaliar um exercício simulado é pelo tempo gasto para que todos os funcionários e alunos estejam em um local seguro, longe da emergência.“Tivemos um resultado excelente devido a seriedade da brigada de incêndio e também dos alunos e funcionários que se comportaram de forma exemplar em todo o processo, colaborando com a equipe de emergência e assim contribuindo para o sucesso do simulado”, comemora.

A instituição acredita que o processo além do treinamento o simulado é uma experiência que alunos e funcionários carregam para a vida. “O exercício mostra a importância da prevenção e também como agir em situações de risco, evitando pânico e deixando o trabalho mais seguro”, finaliza.