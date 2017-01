Número de trabalhadores estrangeiros no Paraná cresceu 354% em cinco anos

Compartilhe!

O número de trabalhadores estrangeiros com carteira assinada cresceu 354% em cinco anos no Paraná. Em 2010, o Estado tinha um contingente de 3.660 trabalhadores de outros países atuando no mercado de trabalho formal. Em 2015, esse número estava em 16.622, impulsionado pela vinda, principalmente, de haitianos e paraguaios. Entre 2005 e 2015, o número de estrangeiros aumentou oito vezes.

Em números absolutos, o Paraná era, no ano passado, o terceiro Estado com maior número de estrangeiros no mercado de trabalho, atrás de São Paulo (47.023) e Santa Catarina (16.808). Os dados são de um levantamento realizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes) com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho.

Proporcionalmente, no entanto, a participação da mão de obra estrangeira sobre o total de empregados com carteira assinada no Estado ainda é inferior a 1%. O levantamento do Ipardes mostra que essa relação era de 0,53% em 2015, atrás apenas de Santa Catarina, com 0,76%.

“Esse movimento se acentuou a partir de 2010, quando um volume grande trabalhadores de outras nacionalidades veio ao País em busca de mais oportunidades. O cenário de escassez de mão de obra e crescimento econômico abriram espaço para a vinda dos estrangeiros”, diz Julio Suzuki Júnior, diretor presidente do Ipardes.

Haitianos

Os trabalhadores haitianos representam atualmente a maior parcela da população estrangeira que atua no mercado de trabalho no Paraná. Em 2015, eram 6.989 haitianos com emprego formal no Estado, 42% do total. Em segundo lugar estão os paraguaios (3.393), seguidos pelos argentinos (694), portugueses (433) e os da região de Bengala (Nordeste da Ásia meridional), que somam 369 trabalhadores.

O levantamento do Ipardes mostra que Curitiba é destino principal dos trabalhadores estrangeiros no Estado, com um total de 4.529 imigrantes em 2015. Em segundo lugar vem Cascavel, com 1.568, Foz do Iguaçu, com 1.296, Maringá (915), São José dos Pinhais, (707), Toledo (448), Londrina (403), Pato Branco (389), Pinhais (368) e Dois Vizinhos (337).

Setores

Em Curitiba, os estrangeiros estavam presentes, no ano passado, principalmente nos setores de comércio e serviços. No Interior, a indústria, especialmente a ligada ao agronegócio, é a principal empregadora. Muitos estrangeiros trabalham hoje em abatedouros de frangos e suínos na região Oeste do Estado.

Barreira

Os migrantes, em geral, procuram se instalar em cidades onde já possuem amigos ou parentes, explica Fatima Yokohama, diretora adjunta do departamento de direitos humanos e cidadania da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. “É uma forma de se sentirem menos sozinhos e de terem algum suporte, porque ainda há, no início, a barreira da língua. Muitos trocam várias vezes de cidade em busca de mais oportunidades. Com a retração do emprego em Curitiba e região, por exemplo, muitos buscaram vagas no Interior nos últimos anos”, diz.

Boa escolaridade

De acordo com Angela Carstens, coordenadora de intermediação de mão de obra da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, 3,5 mil estrangeiros buscaram as Agências do Trabalhador em todo Estado no ano passado. O número representou 4% do total de trabalhadores que buscaram uma colocação. Nesse ano, de janeiro a setembro, foram 2,5 mil, ou 5% do total.

“Os haitianos que procuram as agências do Trabalhador em busca de uma vaga, por exemplo, são pessoas com boa escolaridade, que em geral dominam o francês e o inglês, além do crioulo. Há muitos professores que vieram para cá na época do terremoto no País e foram trabalhar na construção civil e nos abatedouros no Interior”, diz.