Mais um título para fechar o ano

José Agmarino de Jesus Coelho, o Zecão como é conhecido, se sagrou hexacampeão sul-americano em campeonato no Chile

2016 realmente está sendo o ano para a paracanoagem brasileira, em especial para José Agmarino de Jesus Coelho, o Zecão. Prova disso foi o Campeonato Sul-americano realizado na cidade chilena de Maitencillo que teve a participação de atletas brasileiros, argentinos, chilenos, peruanos, venezuelanos e dos Rapa Nui, que são nativos da Ilha de Páscoa, ilha situada no território chileno. A competição contou com provas de categorias para atletas a partir de 16 anos, até acima dos 60 anos de idade.

O Brasil garantiu a 2ª colocação geral com cinco medalhas de ouro, nove de prata e 11 de bronze, atrás apenas dos Rapa Nui, que conquistaram 13 medalhas douradas, nove de prata e cinco de bronze, os argentinos completaram o pódio geral com quatro medalhas de ouro. O último ouro do Brasil veio em uma prova dominada pelos brasileiros. Zecão foi o vencedor do ParaVa’a VL3 Masculino e levou o ouro com dois minutos de vantagem para o também brasileiro Guilherme Conceição da Cruz, que garantiu a prata, e Jefferson Abreu Miller Nunes conquistou o bronze e completou o pódio verde e amarelo. Com a conquista Zecão se torna hexacampeão sul-americano.

A próxima sede do Campeonato Sul-americano de Va’a 2017 será a capital peruana Lima.