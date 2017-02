Greca apresenta propostas de governo na ACP

Compartilhe!

“O setor produtivo tem interesse em conhecer e discutir as propostas já consolidadas pelo futuro administrador para o crescimento disciplinado da cidade”, disse o coordenador do Conselho Político, vice-presidente Sinval Lobato Machado

O prefeito eleito Rafael Greca anunciou, em evento especial na Associação Comercial do Paraná (ACP) realizado na sede da entidade, que pretende desburocratizar a prefeitura para incentivar a geração de renda, empregos e reduzir a corrupção. A medida deverá ser aplicada durante a sua gestão, juntamente com ações para promover agilidade na liberação de alvarás, isenção das taxas de recuo e uso das calçadas, além da concessão do CNPJ em parceria com a Junta Comercial.

“A ACP mantém abertos os canais para a intensificação do diálogo produtivo com representantes do sistema político-partidário nos níveis municipal, estadual e federal”, disse o presidente Antonio Miguel Espolador Neto. A entidade recebeu o prefeito a convite do Conselho Político, coordenado por Sinval Lobato machado, com o intuito de oportunizar a apresentação do plano de governo de Greca a expressivo número de empresários, associados, representantes da sociedade organizada.

Espolador destacou que a ACP é “apartidária, mas não apolítica e tem o crédito e a confiança delegada de seus milhares de associados para interagir nesse cenário importante da vida nacional, a fim de estar preparada para fornecer respostas adequadas sobre as relações do empresário com o Estado”, finalizou.