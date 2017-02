Comece 2017 longe dos juros altos

Compartilhe!

Com o país ainda em recessão econômica, evitar contas de longo prazo é uma das dicas para manter a conta bancária em dia. Planejamento financeiro e crédito consignado podem ser aliados importantes nesse período do ano

IPTU, IPVA, material escolar das crianças. O ano novo chegou e com ele contas e mais contas, algumas tradições do período e outras antigas, deixadas num canto para negociação futura. Somado a isso, a crise econômica fez milhões de desempregados o que fez com que muitos brasileiros não conseguissem quitar seus compromissos elevando o número de endividados no país. Por isso, para quem quer começar 2017 organizando a casa é preciso ter cuidado para não se endividar ainda mais já no início do ano.

Para quem está nessa situação e neste momento não tem condições de quitar suas dívidas, o empréstimo consignado é um importante aliado no orçamento. Uma das vantagens desta modalidade são os juros baixos. “Como nos empréstimos consignados, as parcelas da dívida são descontadas diretamente da folha de pagamento do devedor, os bancos têm mais segurança de que receberão o pagamento em dia e assim os juros são reduzidos, o que leva a modalidade de crédito a ser uma das mais baratas do mercado”, explica Leon K. M. Biernastki, gerente da unidade Paraná Banco Hauer.

Por isso, o consignado é a modalidade mais indicada para substituir outras dívidas com juros maiores, como o cheque especial, ou para concentrar diferentes empréstimos em uma linha de crédito só. No caso de aposentados e pensionistas, o empréstimo consignado pode ser contratado em qualquer instituição financeira e não apenas no banco onde se recebe o benefício previdenciário. “Cabe ao aposentado pesquisar entre as instituições financeiras qual opera com as menores taxas de juros, isso pode representar uma grande diferença no valor final da parcela ou do crédito, menos juros é igual e mais vantagens”, completa.

Limite

De acordo com o Banco Central, existe uma margem consignável que compromete até 30% do valor total do salário ou benefício. “Desta forma se a pessoa recebe R$ 2 mil mês, o valor máximo de parcela será de R$600, 00 por mês,” exemplifica.

Organizando as finanças em 2017

Independendo da modalidade de crédito escolhida, se em 2017 uma das suas metas é ficar em paz com as finanças, nada melhor do que começar o ano fazendo um orçamento. Registrar as despesas e receitas é o ponto de partida de qualquer projeto financeiro, seja para alcançar o primeiro milhão, comprar um imóvel ou apenas para sair do vermelho.

Fuja dos vilões

Entre as opções de crédito disponíveis no mercado, existem algumas das quais você deve fugir, pois só prejudicam suas finanças. Conheça os principais vilões do crédito:

• Rotativo do cartão de crédito: optar pelo pagamento mínimo da fatura é uma grande tentação para momentos de aperto financeiro. Mas as taxas de juros dessa modalidade de crédito são as mais altas entre as modalidades de crédito disponíveis no mercado, ultrapassando os 400% ao ano.

• Cheque especial: é aquele valor pré-aprovado utilizado toda vez que sua conta corrente entra no negativo. As taxas de juros ficam em torno de 12% ao mês. Ou seja, mesmo que utilize o crédito por poucos dias, haverá um impacto significativo em suas finanças.

• Empréstimo pessoal: geralmente, essa modalidade de crédito está entre as piores, pois as taxas de juros são relativamente altas, apesar de haver a possibilidade de negociar redução dos valores com a instituição financeira, ainda é uma das mais caras existentes hoje.