Programa permite que o contribuinte receba parte do imposto pago

Lançado há um ano e meio com o objetivo de incentivar os consumidores a exigirem a entrega do documento fiscal, o programa Nota Paraná já devolveu R$400 milhões em créditos e prêmios. O valor foi creditado aos consumidores que pediram o CPF na nota em compras no varejo e a instituições sem fins lucrativos que receberam doações de documentos fiscais.

Além de permitir que o contribuinte receba de volta parte do imposto pago, a iniciativa ainda colabora para a redução de sonegação de imposto e permite, por meio de um aplicativo, a pesquisa de preços nos estabelecimentos comerciais.

“O cidadão ganha duas vezes. Além da redução da carga tributária individual, ao receber de volta parte do imposto que foi pago, ele se beneficia também do aumento dos investimentos do governo, com a redução da sonegação. É mais recurso para saúde, educação, segurança e assistência social” afirma o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa.

Mensalmente o programa conta com sorteios de R$250 mil prêmios em dinheiro. Entre os valores mais atrativos está o sorteio de prêmios de R$20 mil, R$30 mil e R$50 mil. Em datas comemorativas, como o natal, mês das mães e dos pais os valores são quadruplicados. Desde o início do programa já foram informados 19 milhões de CPFs, incluindo pessoas de outros estados.

Aplicativo

O aplicativo Menor Preço foi lançado para facilitar a pesquisa de preços com base nas notas emitidas no Estado e está disponível para as plataformas iOS e Android. Entre várias funcionalidades o aplicativo permite a pesquisa em cidades onde o consumidor não está, alterando a localização para qualquer região do Estado.

Até agora, o aplicativo já foi baixado por 188 mil usuários e cerca de 8,5 milhões de pesquisas foram realizadas.