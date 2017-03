Regional Boqueirão combate alagamentos e coloca manutenção em dia

Compartilhe!

De acordo com o histórico e fama de área sensível de alagamentos, a Regional Boqueirão vem recebendo serviços contra o problema. Quatro escavadeiras e equipes coordenadas pela Secretaria de Obras limpam o leito do Rio Belém.

Além disso, desde o início de janeiro e até o fim da primeira quinzena de fevereiro, já foram atendidas 239 solicitações para serviços de limpeza de caixas de lobo, assentamento de tubos e desobstrução de galerias pluviais. “Essas atividades de manutenção são fundamentais, principalmente em época de chuvas, como agora”, afirma Ricardo Dias, administrador da Regional do Boqueirão.

Tapa-buracos e roçada

A manutenção também é feita com roçadas e tapa-buracos. Segundo Dias, os quatro bairros da regional – Boqueirão, Alto Boqueirão, Hauer e Xaxim – estavam com inúmeras ruas cheias de “panelões” (buracos grandes) e muitas áreas com mato alto.

Com o tapa-buraco, foram atendidas 296 solicitações, num total de 25,3 quilômetros de ruas arrumadas.

Já o trabalho de roçada atendeu 139 solicitações, derrubando mato de uma área total de 237,9 mil metros quadrados. “Estamos reduzindo um passivo acumulado, mas os problemas já começaram a diminuir, como determinou o prefeito Rafael Greca”, diz Dias.

Praças

O setor de iluminação também recebeu atenção. Um dos tracionais pontos da regional, a praça das Menonitas recebeu nova iluminação pública. Já a ciclofaixa da Praça Nossa Senhora do Carmo recebeu melhoria de sinalização. Uma medida simples, mas que ajuda a diminuir os conflitos entre pedestre e ciclistas que circulam pelo local, especialmente nas quartas-feiras de novena, quando 15 mil pessoas passam pelo santuário.

Outro ponto de convivência da região que recebe melhorias é a Rua da Cidadania. A quadra poliesportiva do local está sendo reformada – trabalho que deverá estar pronto até o fim de março. O piso de concreto está sendo trocado, as tabelas de basquete trocadas e a cobertura estendida para bloquear a entrada da chuva.

“Sabemos que a situação não está a ideal, mas com muito trabalho vamos cumprir a orientação do prefeito e atender bem os moradores dos bairros”, resume Dias. Os quatro bairros da regional Boqueirão somam quase 206 mil moradores, segundo estimativa atual feita pelo Ippuc com base nos dados do IBGE. Ela é a quarta regional mais populosa da cidade.

SERVIÇO

Administração Regional Boqueirão

End.: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430. Praça Nossa Senhora do Carmo.

CEP: 81.650-010

Telefone: 3313-5502