Boqueirão Cultural ocupa praça com arte e música

Compartilhe!

Iniciativa também contribui para o fortalecimento do comércio da região

Realizado pela primeira vez em 2016, O Boqueirão Cultural foi idealizado com a proposta de descentralização cultural da cidade, levando às praças dos bairros as mais diversas manifestações culturais. Com o sucesso, a iniciativa voltou a ocupar a Praça Menonitas com muita música, arte e entretenimento para a população.

Mais do que promover a ocupação dos espaços públicos a iniciativa tem outro importante aspecto: o fortalecimento comercial da região, já que propicia a criação de um ambiente favorável ao crescimento local. Como explica um dos idealizadores do projeto Alexandre Oliveira Xaca. “À medida que o nosso evento cresce a região também se beneficia, já que trazemos um público que não precisa mais se deslocar para outros pontos da cidade. Consequentemente, ajudamos no fortalecimento e desenvolvimento do comercio local”, afirma.

Ainda de acordo com Oliveira um aumento expressivo no crescimento de vendas na região pode ser observado. “Tivemos uma mobilização muito grande das pessoas, principalmente nas redes sociais. Todo esse engajamento se refletiu nas vendas dos comerciantes do bairro, que tiveram um salto expressivo.”, explica.

O evento

Durante toda a tarde as cerca de 800 pessoas que foram até a Praça Menonitas puderam conferir os shows das bandas: Corram Para as Colinas, Pallets, O Lendário Chucrobilly Man e as apresentações dos DJs Pedro PE e Tone RMS. O grupo de capoeira da Academia Shubu-Dô também se apresentou durante o evento.A festa ainda teve espaço para a solidariedade com a arrecadação de livros e materiais escolares que serão entregues nos CMEI’s Tapajós I e II e também nas tubotecas.

A próxima edição ainda não tem data marcada, mas Alexandre garante que o projeto continuará sendo realizado. “Estamos recebendo apoio de lideranças que querem ajudar na produção dos próximos eventos. O Boqueirão Cultural nasceu de um sonho e vamos continuar levando música e cultura para a população”, afirma.

Os interessados em apoiar as próximas edições do Boqueirão Cultural podem entrar em contato pela fanpage no Facebook: www.facebook.com/boqueirao.cultural.