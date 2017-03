Regional Boqueirão – serviços municipais mais perto da população

Compartilhe!

Entenda como funciona e conheça as propostas da nova administração

A sede da Prefeitura Municipal de Curitiba está localizada no Centro Cívico, distante de parte da população. Mas engana-se quem pensa que é necessário se deslocar até lá para ter acesso aos serviços do poder público. Muito mais próxima dos moradores, a Regional do Boqueirão traz a comodidade de ter grande parte dos serviços aqui na região.

Entre os serviços municipais disponíveis para a população estão a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB), Fundação de Assistência Social, Guarda Municipal, as Secretarias Municipais de Abastecimento, da Educação, de Esporte e Lazer e Juventude, de Finanças, de Saúde, de Urbanismo e do Trabalho. Além Conselho Tutelar, protocolo – Carteira de Trabalho e do Instituto de Identificação.

A oferta que já é grande deve aumentar, como explica Ricardo Dias, responsável pela administração da Regional. “Estou há pouco mais de um mês a frente da administração e já estamos viabilizando novos serviços para a população, como por exemplo um totem do Detran. Também existe a possibilidade de termos um espaço da Copel aqui na Rua da Cidadania”, explica.

Ainda de acordo com Dias a expectativa é aumentar gradativamente o número de equipes responsáveis pelas operações de tapa buracos, drenagem de águas fluviais, roçada, poda de árvores e galhos e de coleta vegetal, que hoje contam com 45 equipes. “No início da gestão não tínhamos nenhuma equipe nas ruas, hoje os moradores já podem ver o trabalho realizado por essas equipes. Para o segundo semestre a expectativa é que 90 equipes estejam nas ruas e até o final do ano 130 equipes de manutenção devem estar atendendo as solicitações dos moradores”, afirma.

Seguindo as diretrizes do prefeito Rafael Grega, Dias afirma que o grande desafio é fazer mais com menos. “É preciso sensibilidade para detectar os problemas e criatividade para resolvê-los. A agilidade na resposta vinda do 156 é outro ponto fundamental”. No total a Regional do Boqueirão abrange uma população de aproximadamente 206 mil habitantes, dos bairros: Alto Boqueirão, Boqueirão, Xaxim e Hauer. “Esta será uma administração participativa, da população se apossando do que é seu e trazendo as demandas que eles acham necessárias”, completa.

Atualmente Curitiba conta com 10 Administrações Regionais, que presentam a presença do governo municipal nos 75 bairros da capital.

Conheça um pouco do novo administrador da Regional Boqueirão.

Curitibano, Ricardo Dias é morador da região há 35 anos. Antes de assumir o cargo de administrador, trabalhou na iniciativa privada. Para ele, conhecer o bairro é um dos fatores favoráveis a nova administração. “Como sou morador, conheço muito bem as necessidades da nossa região. Espero continuar recebendo o apoio das pessoas para que possamos desenvolver um excelente trabalho”.

SERVIÇO

O atendimento Regional Boqueirão

De segunda a sexta-feira

Das 08h às 18h.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430, Boqueirão (Pç. Nossa Senhora do Carmo – Terminal do Carmo)

E-mail: arboqueiraosgm@sgm.pr.gov.br