Grupo Opet entrega reforma do Polo Boqueirão

Compartilhe!

Previsão da instituição é investir R$ 2 milhões no Ensino à Distância

De olho em um segmento que vem crescendo cada vez mais, o Grupo Educacional Opet está investindo no Ensino à Distância. A instituição, que já conta com cerca de três mil alunos neste módulo, aposta em um crescimento de 25%. Para tanto, nos próximos dois anos o grupo deve investir R$ 2 milhões no EAD.

Parte deste investimento já pode ser visto pelas ruas do Boqueirão. Isso porque o polo de ensino, localizado em frente ao terminal de ônibus, foi reformado e entregue recentemente. Com um espaço de 400m², o local oferece aos alunos estrutura diferenciada com salas de estudo, biblioteca e laboratório de informática. “Nosso objetivo é encantar o aluno, oferecendo a ele o melhor atendimento”, afirma o diretor de EAD da Opet, Pedro Andriolli.

Ainda de acordo com Andriolli, o aluno de educação à distância, muitas vezes, acaba se sentindo isolado da instituição de ensino onde faz o curso. “Queremos ser reconhecidos por essa proximidade e relacionamento personalizado com cada aluno. Esse é nosso diferencial”, avalia.

Os cursos de graduação disponíveis na modalidade à distância são: Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Gestão Comercial, Gestão Pública e Processos Gerenciais. Já na pós-graduação o aluno pode realizar os seguintes cursos à distância: Especialização em Educação Integral, Psicopedagogia Clínica e Institucional, Executivo em Gestão de Negócios, Governança, Risco e Compliance; Metodologia em Educação a Distância e Metodologia para Educação Bilíngue.

SERVIÇO

Polo de Apoio Presencial – Boqueirão

Endereço: Rua Zonardy Ribas, 750 – em frente ao terminal

Horário de atendimento: de segunda a sexta das 13h às 21h.