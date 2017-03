Qualificação é uma das saídas para driblar o desemprego

Compartilhe!

Estar preparado é um diferencial na hora de conseguir uma colocação no mercado de trabalho

O índice de desemprego no Brasil segue crescendo. Prova disso são os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, divulgados pelo IBGE. Segundo os dados o número de desempregados no Brasil já chega aos 12,1 milhões de pessoas. A taxa de desemprego no país chegou aos 11,9%, sendo o maior nível registrado desde quando o balando começou a ser divulgado, em 2012.

Com dados tão alarmantes, a pergunta que ecoa na cabeça de muitas pessoas que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho é: como conseguir um emprego em tempos de crise? Com a diminuição de ofertas de trabalho o número de pessoas a procura de um emprego é grande o que, consequentemente, aumenta a concorrência e torna essa busca ainda mais difícil.

Entre os especialistas um fator é unanimidade e pode ser primordial para conquistar esse objetivo: é preciso estar preparado. O profissional que quer se destacar deve estar constantemente capacitado.

Cada área de atuação exigirá cursos específicos, mas alguns são requisitos básicos para qualquer bom profissional. Entre os cursos mais exigidos e que podem ser um diferencial estão os de: idiomas, oratória e liderança e gestão. A capacitação não apenas prepara para uma função específica, mas também o prepara para o mundo do trabalho, proporcionando a oportunidade de melhor adaptar-se a um mercado onde a competição é muito grande.