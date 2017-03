Cliente da Andaraki Calçados do Hauer é sorteado em promoção da ACP

Felizardo participou da campanha de natal que teve mais de dois milhões bilhetes preenchidos

Um cliente da loja Andaraki Calçados, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto no bairro Hauer, começou o ano esbanjando sorte. Eudes Mendes Cordeiro foi um dos 21 felizardos premiados pela campanha de natal da Associação Comercial do Paraná (ACP). Ele levou para casa uma televisão Philco 32”.

Durante a promoção foram preenchidos um total de 2,5 milhões de cupons em lojas participantes de Curitiba, região metropolitana e do litoral paranaense. Realizada pelo segundo ano consecutivo a campanha contou com a inscrição de 885 importantes lojas do comércio varejista e lojas individuais.