Sete em cada dez desempregados estão dispostos a ganhar menos

Compartilhe!

Pesquisa realizada pelo SPC Brasil e CNDL ainda traça perfil dos desempregados no Brasil

Com idade entre 36 anos, com filhos, ensino médio completo e responsável pelo sustento da casa. Segundo pesquisa realizada pelo SPSC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) este é o perfil da grande maioria dos trabalhadores desempregados no Brasil. O estudo ainda mostra que sete em cada dez desempregados (68%) estão dispostos a ganhar menos do que recebiam no último emprego, principalmente os homens (74%) e os que pertencem às classes C, D e E (70%).

Entre as principais justificativas para aceitar uma remuneração menor estão que o que importa atualmente é arrumar um emprego para pagar as despesas (29%) e que o importante é voltar ao mercado de trabalho (25%). Por outro lado, 32% não estão dispostos a receber menos, principalmente as mulheres (36%) e os que pertencem às classes A e B (44%), sendo a razão mais citada o fato de encararem o salário menor como regressão profissional (15%), seguido da possibilidade de ser difícil voltar ao patamar salarial que possuía antes (12%).

A pesquisa ainda revela que, considerando aqueles que participaram de ao menos uma entrevista, 50% já recusaram alguma proposta. Destes 20% consideraram a remuneração e/ ou benefícios insuficientes, enquanto que para 10% o local de trabalho era distante de casa.