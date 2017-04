Empresários prevêem queda nas vendas para páscoa em 2017

Compartilhe!

Levantamento realizado nos supermercados ainda revela aumento no preço dos chocolates

Os corredores dos supermercados já anunciam a proximidade de uma das principais datas comemorativas para os brasileiros. A páscoa, que costumava ser um dos períodos mais lucrativos para o comércio em geral, não traz boas perspectivas para os supermercadistas neste ano. De acordo com a pesquisa realizada pelo Departamento de Economia da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), em 2017 a páscoa deve registrar vendas no mesmo patamar do ano passado.

O levantamento ainda revela que os empresários não estão nada otimistas com este período. Para 39,4% dos empresários os resultados de 2017 devem ser inferiores aos apresentados no ano anterior. Já 12,1% projetam números superiores aos registrados em 2016.

E todo esse pessimismo se reflete no que o consumidor encontra nas prateleiras. As encomendas de chocolates, muito tradicionais nesta época, foram mais cautelosas. Por conta do panorama da economia, varejistas estão apostando nos produtos de menor valor agregado, como caixas de bombons, barras e tabletes. Por outro lado os ovos de páscoa registraram quedas nas encomendas, em geral a queda foi de 9,8%.

Preços nas alturas

Se a oferta e a variedade de produtos relacionados à Páscoa devem diminuir, os preços repassados aos consumidores não seguirão a mesma tendência. Na comparação, todos os produtos pesquisados pelo levantamento apresentam aumento nos preços em relação ao ano anterior.

No grupo dos chocolates a caixa de bombom (400 gramas) foi o item que apresentou o maior aumento (4,4%), seguido por chocolates em geral (barras, tabletes, etc) que registrou 4,1% e bombom bola com aumento nos preços de 3,7%.

Outros produtos bastante procurados na data também tiveram aumento. O bacalhau foi o item que apresentou menor variação (1,5%), na outra ponta a cerveja e o vinho nacional foram os produtos que registram maior aumento com 3,7% e 3,3%, respectivamente.

Resta ao o consumidor a velha prática de pesquisar e tentar encontrar preços mais atrativos.