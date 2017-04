Paraná é o 4º no ranking nacional de geração de empregos

Compartilhe!

Setor de serviços é o que mais emprega, foram 5.532 novos postos formais em fevereiro

Na contramão da resseção, a geração de emprego continua crescendo no Paraná. De acordo com o levantamento de fevereiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, foram 9.962 novos postos de empregos formais, o que garantiu para o Estado a 4ª posição no ranking nacional.

O número é quase o dobro do saldo registrado no mês anterior, quando 4.973 novas vagas foram geradas. Quando comparado com o mesmo período no ano passado o resultado é ainda melhor, quando o saldo chegou a atingir -2.050 postos. No acumulado de 2017 o Paraná já soma 14.953 novos postos, o que também garante o Estado em 4º lugar no ranking nacional. Diferente do que ocorreu no ano passado, quando o Paraná ficou em 9º lugar no acumulado de janeiro e fevereiro.

De acordo com o secretário estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Junior, existe um trabalho para aumentar a captação de vagas e a geração de empregos. “Estamos trabalhando muito para que o resultado continue assim, positivo e crescente”, afirma.

Destaque

Para a Indústria e a Construção Civil o ano de 2016 não deixou boas lembranças. Os setores foram os mais afetados com a crise econômica, mas logo no início deste ano voltaram a gerar empregos formais, apresentando saldos positivos no primeiro bimestre.

O setor de Serviços é o grande destaque, segundo o levantamento divulgado, com saldo de 5.532 postos, seguido da Indústria de Transformação, com 2.090 postos, e pela Construção Civil, com 1.159. A agropecuária ocupa a quarta posição das atividades que mais geraram empregos formais no mês de fevereiro, com 763 postos.