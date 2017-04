Nova diretoria é empossada e assume gestão 2017 – 2019 da ACP

Compartilhe!

O empresário Gláucio Geara assume presidência, substituindo Antonio Miguel Espolador Neto

Em cerimônia realizada no grande auditório do Teatro Positivo, em Curitiba, tomou posse a nova diretoria da Associação Comercial do Paraná (ACP) para a gestão 2017 – 2019. O novo presidente é o empresário Gláucio Geara, que assume o posto que desde 2014 era exercido por Antonio Miguel Espolador Neto.

Integrante do rol de diretores da ACP há 30 anos, Geara é o 31º a assumir a presidência da Casa, que completa 127 anos em 2017. De acordo com Geara, sua gestão, com apoio dos 91 membros que compõem a ACP, será baseada na busca pela credibilidade do mercado nacional, ajudando os empreendedores a crescer, melhorando suas margens de lucro, gerando mais empregos e riquezas, assim auxiliando a ACP a cumprir seu escopo institucional.

A Associação, que não conta com verbas externas, sobrevive da contribuição associativa e de vendas de produtores. Para Geara a entidade “buscará constante modernização e inovação, a fim de garantir serviços que sirvam de plataforma para o desenvolvimento de todos os segmentos, atuando como fonte de ajuda aos empresários e empreendedores que demandam serviços eficientes e de baixo custo”.

Ainda durante seu discurso o novo presidente criticou as “legislações que condenam o país ao atraso”, como a Consolidação das Leis do Trabalho – da década de 40, inspirada na Carta Del Lavoro. O presidente disse que “medidas corajosas precisam ser tomadas com urgência, a fim de que a sociedade tenha a demonstração concreta de que pode confiar em seus governantes, e que estes terão a coragem necessária para a superação dos enormes desafios”, disse.

O antecessor de Gláucio relembrou os desafios que enfrentou à frente da ACP, principalmente no campo econômico. Espolador revelou ter tomado “algumas medidas mais duras como o enxugamento do quadro já nos primeiros meses de gestão e a renegociação de contratos terceirizados para o necessário ajuste à conjuntura econômica, já que vivíamos os primeiros momentos da grave crise econômica que viria a atingir o país”, afirmou.

Autoridades como o Governador Beto Richa, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o ministro da Saúde, Paulo Barros, acompanharam a cerimônia de posse da nova diretoria da ACP.