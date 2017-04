Conseg Boqueirão reivindica aumento no número de efetivo policial

Compartilhe!

Ofício encaminhado à Secretaria de Segurança Pública reuniu quase quatro mil assinaturas

Cansados de conviver diariamente com a violência moradores do bairro do Boqueirão resolveram agir. O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) reuniu, aproximadamente, quatro mil assinaturas em um ofício encaminhado à Secretaria de Segurança Pública, solicitando o aumento no número do efetivo policial na região.

Em resposta a solicitação, o 20° Batalhão de Polícia Militar informou que vem realizando diversas operações de saturação do policiamento desenvolvidas nas principais vias do bairro e nos pontos mais críticos. Além de ter considerado o reforço do patrulhamento nos bairros vizinhos, Hauer e Alto Boqueirão. Ainda de acordo com as autoridades o policiamento na região está sendo feito com três viaturas regulares, três viaturas supletivas e sete motos que atuam em horário comercial.

Para a Presidente do Conseg Boqueirão, Suerli Nuñes, a recente mobilização mostra a importância do Conseg diante as reivindicações de segurança no bairro. “Ninguém melhor do que a própria população para saber quais são as principais necessidades da região. Por isso estamos aqui, para fazermos essa ponte entre a população e as autoridades de segurança”, afirma.

Parada da Segurança

Com o objetivo de aproximar as autoridades policiais da população, será realizado no dia 06 de maio a Parada da Segurança. A iniciativa terá a participação da Guarda Municipal, Polícia Civil e Militar.

O encontro, que contará com a presença de um módulo móvel da Polícia Militar, acontece entre as ruas Desembargador Antônio de Paula e Paulo Setúbal, no Boqueirão, das 09h às 12h00.

“Essa é uma oportunidade para que possamos discutir a segurança pública da nossa região e também fazer com a população perca esse receio que muitos têm das autoridades policiais”, afirma Suerli.

Flanelinhas

Outra questão recorrente na região ganhou novamente atenção do Conseg Boqueirão. Os flanelinhas já são figuras conhecidas de quem precisa estacionar na Rua Marechal Floriano Peixoto e entorno.

Pela iniciativa, só estariam autorizados a trabalhar na redondeza os guardadores que estiverem identificados com o uso de colete. A liberação, acontece mediante o levantamento da ficha criminal dos flanelinhas. De acordo com o Conseg a retomada do projeto deve diminuir o número de assaltos na região.