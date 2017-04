Saiba como os Núcleos de Ensino ajudam pais a encontrar vagas nas escolas para os filhos

Compartilhe!

Endereço residencial do estudante é o principal critério adotado

Estudar em uma escola próximo a residência, além de ser mais cômodo para os pais, contribui efetivamente para o aprendizado dos estudantes. Já ficou comprovado que quanto menos tempo o aluno leva de casa até a escola mais disposto chega e melhor é seu desempenho dentro da sala de aula. Mas na hora de matricular e/ou pedir transferência para seus filhos, muitos pais encontram dificuldades por conta da falta de vagas nas instituições públicas de ensino.

O chefe do Núcleo do Boqueirão, Nilce Cardoso Malage, alerta que os pais e responsáveis por crianças em idade de frequentar o ensino básico de ensino devem procurar o Núcleo Regional de Ensino, para se informar sobre a disponibilidade de vagas nas escolas próximas da casa de cada estudante.

“A inexistência momentânea de vaga na escola desejada não significa que a criança ficará longe da sala de aula. Os núcleos têm todas as vagas mapeadas e vai oferecer as possibilidades às famílias”, explica.

Foi desta forma que as pedagogas do núcleo do Boqueirão ajudaram a resolver a situação de Edenilson Gripa Miranda, de 6 anos. O pai do menino, o jardineiro Anildo Miranda, queria que o filho estudasse na Escola Tereza Matsumoto, a mais próxima da casa da família. Miranda não procurou o núcleo para planejar a matrícula da criança em outro local.

Ao tomar conhecimento do caso, a equipe do núcleo do Boqueirão entrou em contato com o pai do menino e o chamou para uma reunião, quando foram ofertadas vagas em outras três escolas. Na região, há 21 escolas da Prefeitura, onde estudam 9.961 crianças e adolescentes. Ele escolheu a Nivaldo Braga, na Rua João Soares Barcelos, enquanto aguarda vaga na Escola Tereza Matsumoto.

Os Núcleos Regionais de Ensino estão espalhados pela cidade. Na Regional Boqueirão, o núcleo está localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 8,430 – sala 41 B. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3313-5544.