Personal Organizer, por uma vida em ordem

Entenda como funciona a profissão que promete simplificar a rotina

A maioria das pessoas já se encontrou na situação de completa desorganização, a ponto de não encontrar o que precisa. São tantos papéis, documentos e roupas acumuladas que organizar tudo parece uma missão impossível. Mas como definir o que dá e o que não dá pra jogar fora? Isso sem falar na preguiça que muita gente tem só de pensar em organizar tudo.

Mas uma profissão relativamente nova, em Curitiba os primeiros profissionais têm no máximo 10 anos de mercado, promete acabar com todos esses problemas e facilitar a vida de muita gente por aí. O Personal Organizer surgiu para simplificar e, como o próprio nome deixa claro, organizar o ambiente e a rotina dos desorganizados de plantão.

Por se tratar de um segmento novo, ainda é difícil para as pessoas identificar e saber o que exatamente faz um personal organizer. Para Marcia Reis, profissional que atua na capital paranaense, o principal erro dos potenciais clientes é confundir o seu trabalho com o de uma diarista. “A maioria dos clientes ainda não entende como funciona esse trabalho, acabam confundindo com as funções de uma diarista, que é uma profissional da limpeza e que arruma a casa. Enquanto que o personal organizer organiza os ambientes com técnicas para facilitar o dia a dia das pessoas”, esclarece.

Ainda de acordo com Marcia os clientes, em sua maioria, a procuram por não conseguir mais conviver com a falta de organização em suas vidas. “São aquelas pessoas que, geralmente, a vida esta um caos e na maioria das vezes se estressam por não achar uma roupa, um objeto, um documento importante ou mesmo um utensílio na hora do preparo da comida e acabam ficando perdidas e irritadas”, afirma.

Mas não é só na organização da casa que um personal pode te ajudar. O profissional ainda auxilia na otimização do tempo por meio do planejamento da rotina de atividades a serem seguidas. Este tipo de trabalho pode ser desenvolvido com adultos, crianças e até mesmo com equipes de trabalho, com tabelas e metas a seguir.

Para os desorganizados Marcia ainda tem uma dica para tentar simplificar a rotina. “A dica é tentar desapegar de coisas que não vão lhe trazer nem um benefício sentimental ou financeiro. Sempre desapegue ou doe aquilo que não se usa mais ou o que você guarda sem necessidade e acaba ocupando espaço na sua vida. Como diz Marie Kondo, escritora japonesa, sobre organização: ‘A origem da bagunça é o excesso’ ”.