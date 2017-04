Crianças e adolescentes recebem kits pedagógicos da LBV Boqueirão

Compartilhe!

Ação solidária visa o combate ao analfabetismo

Mais de 17 mil crianças e adolescentes de famílias de baixa renda de 90 municípios brasileiros receberam kits de material pedagógico que fazem parte da campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro. A iniciativa, promovida pela Legião da Boa Vontade (LBV), visa apoiar os pais que não tem recursos para a compra do material escolar e contribuir para o combate ao analfabetismo. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 13 milhões de analfabetos absolutos, com mais de 15 anos de idade definidos como “pessoas que não sabem ler e escrever um bilhete simples no idioma que conhecem”.

Em Curitiba, receberam as doações 198 crianças atendidas pelo Centro de Educação Infantil José de Paiva Netto, no Boqueirão. Os kits são compostos de acordo com a faixa etária dos estudantes e contém itens como: estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos, régua, mochila e uniformes.

Para a diretora do Centro de Educação Infantil José de Paiva Netto, Cristina de Faria Freitas, a ação “desperta nos estudantes o estímulo ao aprendizado, pois o material pedagógico é de qualidade e incentiva o querer aprender, seja nas atividades escritas, artísticas ou de leituras”. Além disso, Cristiana enfatiza a qualidade dos kits. “É um material colorido e resistente que proporciona satisfação e eleva a autoestima das crianças que o recebe e que vão utilizá-lo durante todo o ano letivo”, afirma.

Durante a entrega dos kits o Administrador da Regional Boqueirão, Ricardo Dias, falou sobre a importância de iniciativas como a que foi realizada. “Iniciativas como da LBV, que auxiliam as crianças e as famílias assistidas, que ajudam os mais carentes por intermédio da educação é prevenir da marginalidade e diversos problemas sociais”, explica.

Sobre a LBV

A Legião da Boa Vontade acredita que a educação iluminada por valores éticos, espirituais e ecumênicos transforma o ser humano para melhor, por isso, há mais de 67 anos atua ao lado das populações em situação de vulnerabilidade social. Nas cinco escolas e nos 66 Centros Comunitários de Assistência Social que atendem crianças e adolescentes, a LBV oferece o apoio necessário às famílias para que os filhos tenham acesso à Educação e a garantia e proteção de seus direitos, além de outros benefícios. A instituição ainda realiza atividades socioeducativas, esportivas, culturais, artísticas, lúdicas, recreativas e projetos permanentes de incentivo à leitura.

Mais informações sobre a instituição pelo site: www.lbv.org, pelo telefone (41)3386-8414 ou ainda nas redes sociais da LBV Brasil no Facebook, YouTube ou Instagram.