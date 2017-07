Buffet Chick’aBoom: mais do que uma festa, uma experiência inesquecível

Compartilhe!

Especializado em festa infantil, Buffet está em novo endereço na região do Hauer

A realização de uma festa de aniversário vai muito além de promover um evento. Uma comemoração como essa mexe com os sonhos do aniversariante, pais e convidados. Por saber o quanto esse momento é importante para tanta gente, os sócios Janaína Hirt Viero e Wellynton Viero, responsáveis pelo Buffet de festa infantil Chick’aBoom, proporcionam aos seus clientes não apenas uma festa, mas uma experiência especial e inesquecível.

“Sabemos tudo o que envolve a comemoração de um aniversário, como os pais buscam se organizar para ter uma linda comemoração com o tema preferido de seus filhos, comidas deliciosas e uma boa dose de diversão. Tudo isso o Chick’aBoom garante em seus pacotes de festa”, afirma Janaína.

O Chick’aBoom, que há três anos atua no mercado de festa infantil, está localizado em novo endereço, na região do Hauer. “Mudamos para melhor atender nossos clientes, ampliamos nosso espaço, aumentamos nosso estacionamento investimos em nossa variedade de brinquedos, garantindo diversão para todas as idades”, explica Wellynton. O novo espaço fica em frente à Praça Dom Geraldo Fernandes, próximo ao Terminal do Hauer, na Rua: Anne frank, 1785.

E para garantir que tudo saia perfeito nesse dia tão especial, o local oferece uma infinidade de opções de decoração, cardápio variado para agradar todos os paladares, comida de qualidade, fresca e deliciosa. Isso tudo sem falar do espaço, são 500m² de uma estrutura alegre e aconchegante. Além de uma equipe de recepcionista, monitores, garçons, copeira e porteiro formada por profissionais capacitados e gentis, que proporcionam todo o conforto que os convidados merecem. “Trabalhamos muito para possibilitar aos nossos clientes um dia perfeito”, afirmam os empresários.

SERVIÇO



Buffet de festa infantil Chick’aBoom

Atendimento: De terça à sexta-feira, das 13h às 18h. Aos sábados, das 9h às 13h, ou agende um horário.

End.: R. Anne frank, 1785

Tel.: 3042-1262 ou 98815-7807