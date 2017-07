Consulta pública: curitibanos apontam pavimentação como principal prioridade

Compartilhe!

Investimentos para a Saúde, Habitação e Educação foram outras sugestões apresentadas

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece como o dinheiro do município será gasto no próximo ano, servindo de base para a Lei Orçamentária Anual (LOA). No último mês, foram realizados encontros nas dez regionais de Curitiba para que a população pudesse sugerir como esse dinheiro deve ser gasto em 2018.

Participaram das consultas públicas, aproximadamente, 1700 pessoas que contribuíram com mais de 3000 sugestões. A maioria, 36%, apontou como prioridade a pavimentação asfáltica. Na sequência, 14% sugeriu maiores investimentos na Saúde com a contratação de mais médicos e também maior agilidade nas consultas de especialidades. Empatados em terceiro lugar ficaram os pedidos para mais recursos em Habitação e Educação, com 8% cada. Investimentos em Esporte e Lazer também foram citados.

As consultas e audiências Públicas constituem-se nos instrumentos para o cumprimento da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade). A Consulta Pública permite que o cidadão não apenas acompanhe a execução das políticas públicas, mas também participe de sua elaboração, definindo diretrizes e prioridades para a aplicação dos recursos.

Além das consultas públicas presenciais, a população pode participar, também, por meio do Portal Curitiba Participe, que consolida sugestões feitas por outros canais: apresentadas pela Internet, e sugestões depositadas em urnas disponibilizadas durante cada Consulta.