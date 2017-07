Mais um equipamento integra a rede de serviços disponibilizados a população na Regional Boqueirão. O local recebeu recentemente a instalação de um totem do Detran, que dá acesso a 20 serviços de habilitação de trânsito e de veículos. Os serviços do Detran incluem o agendamento de exames e cursos de reciclagem; 2ª Via da CNH e licenciamento; cancelamento de agendamento do curso de reciclagem; solicitação de carteira de habilitação definitiva; consulta de resultado de exame, envio CNH e licenciamento; emissão de guia de multa, extrato de débitos e multas pagas; emissão de guia de reteste de exames. Também poderão ser feitos pagamentos de multas, de guias de habilitação, veículos e licenciamento; solicitação da permissão internacional para dirigir (PID); consulta de pontuação da CNH e a renovação do documento de habilitação. O equipamento também disponibiliza seis funcionalidades da Copel. Na área destinada a companhia de energia elétrica o cidadão terá acesso a alteração de dados cadastrais, consulta de débitos, levantamento de histórico de consumo, impressão da segunda via da conta – e ainda solicitar a religação do imóvel à rede elétrica. Para os serviços do Detran, é necessário ter em mãos o documento do veículo e Carteira de Habilitação. Já para os da Copel, apenas a conta de luz e o RG. Outras sete regionais também receberam a instalação dos totens, que é uma iniciativa de parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado. Foto: Divulgação

Regional Boqueirão ganha toten do Detran

Equipamento também garante acesso a serviços da Copel e pagamento de taxas Mais um equipamento integra a rede de serviços disponibilizados a população na Regional Boqueirão. O local recebeu recentemente a instalação de um totem do Detran, que dá acesso a 20 serviços de habilitação de trânsito e de veículos.

Os serviços do Detran incluem o agendamento de exames e cursos de reciclagem; 2ª Via da CNH e licenciamento; cancelamento de agendamento do curso de reciclagem; solicitação de carteira de habilitação definitiva; consulta de resultado de exame, envio CNH e licenciamento; emissão de guia de multa, extrato de débitos e multas pagas; emissão de guia de reteste de exames. Também poderão ser feitos pagamentos de multas, de guias de habilitação, veículos e licenciamento; solicitação da permissão internacional para dirigir (PID); consulta de pontuação da CNH e a renovação do documento de habilitação.

O equipamento também disponibiliza seis funcionalidades da Copel. Na área destinada a companhia de energia elétrica o cidadão terá acesso a alteração de dados cadastrais, consulta de débitos, levantamento de histórico de consumo, impressão da segunda via da conta – e ainda solicitar a religação do imóvel à rede elétrica. Para os serviços do Detran, é necessário ter em mãos o documento do veículo e Carteira de Habilitação. Já para os da Copel, apenas a conta de luz e o RG. Outras sete regionais também receberam a instalação dos totens, que é uma iniciativa de parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado.