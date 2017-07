Atendimento a domicílio é a nova tendência do setor de beleza

Compartilhe!

Conforto e comodidade estão entre os principais diferenciais deste tipo de serviço

A dinâmica de um salão de beleza costuma ser bastante agitada. É um entra e sai de pessoas, muita conversa e uma espera que muitas vezes parece não ter fim. Se todos esses motivos te fazem repensar uma ida ao salão para cortar o cabelo ou fazer as unhas, saiba que o mercado já tem uma solução e você não vai nem precisar sair de casa.

Nos últimos tempos a atuação de cabeleireiros a domicílio vem se destacando e não é para menos, afinal nada melhor do que receber esse tipo de atendimento no conforto do seu lar. Maritza Viviane é uma dessas profissionais que apostam neste novo nicho do mercado, segundo ela a maioria dos clientes procuram essa alternativa para evitar o ambiente estressante que os salões de beleza podem se tornar.

“Tem muita gente que não gosta do ambiente do salão de beleza, por conta da grande circulação de pessoas. Para esse público a saída é receber o cabeleireiro em casa”, afirma.

O salão “portátil” de Maritza cabe dentro de uma mala, nela itens indispensáveis como tesoura, capa e uma máquina de cortar cabelo garantem que a execução do serviço não deixe nada a desejar aos ambientes convencionais. “Consigo levar tudo o que eu posso precisar, inclusive, um mini aspirador de pó que uso para garantir que a casa dos meus clientes vai continuar limpa depois do corte de cabelo”, explica.

Além do corte de cabelo masculino, o “delivery” da beleza de Maritza ainda conta com serviços de manicure e depilação.

SERVIÇO

Maritza Viviane e Barbearia

Telefone: (41) 99875-3469

Atendimento a domicílio e empresa