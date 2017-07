Hospital cajuru ganha heliponto para serviço aeromédico

Compartilhe!

O Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, passa a contar com um heliponto para receber aeronaves transportando pessoas em situação de urgência e emergência. A estrutura já está em funcionamento e foi inaugurada no início do mês de junho pelo governador Beto Richa e pelo secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto. Ao todo, a obra recebeu o investimento de R$ 3,9 milhões em recursos próprios do Governo do Estado.

A instalação desta estrutura faz parte das ações da Rede Paraná Urgência, que inclui o serviço de transporte aeromédico. Além de agilizar a transferência de pacientes em situação mais grave, o heliponto também dará mais rapidez para o transporte de órgãos para transplante.

De acordo com o secretário Caputo Neto, a estrutura garante mais uma alternativa de pouso para helicóptero em Curitiba e região. “Trata-se de mais uma ação efetiva para agilizar o atendimento das pessoas, na hora que elas mais precisam. Uma obra moderna, custeada pelo Governo do Estado, e que com certeza vai melhorar as condições de resgate dos pacientes e aumentar as chances de sobrevivência das vítimas”, declarou.

O hospital atende cerca de 4.600 pacientes no pronto socorro por mês. A unidade é referência para receber pacientes em situação de urgência e emergência. Por conta disso, também recebe recursos extras de custeio do Governo do Estado para auxiliar na manutenção das atividades. De acordo com o governador Beto Richa, o heliponto do Cajuru consolida ainda mais o serviço de transporte aeromédico, implantado em sua gestão. Hoje existem quatro bases de aeronaves (Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel), que atendem a todas as regiões do Estado. “São quatro helicópteros e um avião UTI. Em seis anos, nossa frota aérea já fez mais de 7,5 mil atendimentos. Uma ação importante que tem sido um sucesso absoluto em todo o Estado”, ressaltou.

TRANSPLANTES – Para o diretor-geral do Hospital Cajuru, o heliponto entregue coloca a instituição na rota de transplantes no Paraná. “É um serviço espetacular”, afirma ele. “O órgão captado, bem armazenado e transportado rapidamente ajuda a salvar e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. O Hospital Universitário Cajuru, a partir de agora, também entra nessa rota. Captamos e transportamos a partir daqui. Não precisamos mais ir até o aeroporto para levar os órgãos”, comenta.