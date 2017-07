Internet da Copel Telecom se mantém como a mais rápida do país

Compartilhe!

Desde novembro do ano passado companhia aprece no topo da lista dos provedores nacionais

A internet da Copel Telecom permanece como a mais rápida entre os 10 maiores provedores do País – e como a mais veloz do Paraná, entre empresas de todos os portes. O levantamento divulgado a cada três meses é resultado de 18 milhões de testes feitos pelos usuários. Desde novembro, a Copel Telecom aparece no topo da lista dos provedores nacionais.

A média da velocidade de navegação da Copel ficou em 25,4 Mbps (megabits por segundo), a mais alta do Brasil. “A nossa internet é sete vezes mais rápida que a do último colocado da lista, e quase o dobro das grandes empresas do mercado, que oferecem média dos 15 Mbps”, analisa o diretor da Copel Telecom, Adir Hannouche. “Somos o único Estado 100% coberto por fibras ópticas, o que possibilita uma conexão de altíssima qualidade para o comércio, indústrias e para as casas dos paranaenses”.

Com investimentos de infraestrutura de cerca de R$ 40 milhões apenas no primeiro trimestre de 2017, a Copel Telecom atende o público corporativo com soluções de conectividade em todos os municípios do Paraná, além de internet para 63 cidades.

RANKING

O ranking baseia-se na média das velocidades de download dos usuários e é divulgado trimestralmente pelo portal Minha Conexão. Na contabilização não são considerados os testes feitos por meio de dispositivos móveis.

A avaliação aponta as velocidades entre os 10 maiores provedores do País, os provedores mais rápidos em cada Estado e as cidades com as maiores velocidades. O site também faz um comparativo entre as capitais brasileiras que têm a internet de maior velocidade. São Paulo é a capital de conexão mais rápida do Brasil, seguida por Porto Alegre e Curitiba.