EMBAP é considerado o melhor MBA da área de projetos do sul do país

Guia do MBA do Estadão avaliou mais de 1000 cursos de MBA no Brasil

O Estadão lançou a segunda edição do Guia do MBA e o MBA Executivo em Gestão de Projetos – EMBAP, da ESIC Business & Marketing School, foi considerado o melhor curso na área de projetos do sul do pais, com os critérios rankings, networking, conhecimento e processo seletivo. Segundo o coordenador do EMBAP, Thiago Ayres, o formato internacional, carga horária nos padrões europeus – de 600 horas/aula – e a aplicação prática dos conteúdos ministrados no curso são os diferenciais que fizeram o EMBAP estar na primeira colocação.

Ayres explica que diferentes turmas do mesmo curso têm atividades conjuntas, presenciais e online, para troca de experiências. A ESIC promove módulos internacionais, na Europa e Ásia, que proporcionam ao aluno a vivencia nos grandes projetos do mundo, além de dupla titulação com certificação internacional. “A metodologia aplicada é híbrida, com exposição presencial, estudos de caso, portal online e workshops para desenvolvimento de competências comportamentais. A grade é atualizada anualmente, para garantir aderência com os fundamentos bem como com as tendências da área”, completa.

O Guia do MBA do Estadão é uma ferramenta prática e funcional para avaliar mais de mil cursos existentes no Brasil. O objetivo é apresentar um panorama dos mais distintos programas educacionais às pessoas que estão no processo decisório, de modo que cada um possa encontrar o curso que melhor atenda suas necessidades.

SOBRE A ESIC:

A ESIC é uma Business School Internacional especializada em Gestão de Negócios e Marketing. Com mais de 50 anos de experiência, possui matriz em Madrid e Barcelona, 10 campus na Europa, campus brasileiro em Curitiba, acordos e convênios nos 5 continentes, especialmente E.U.A., Índia e China. A instituição atua em sete áreas: Graduação, Pós-Graduação (Master e MBA), ExecutiveEducation (cursos sob medida e formação in company), Módulos e Missões Empresariais Internacionais, ESIC Idiomas (Escola de idiomas Internacional), Simuladores/Competições Empresariais Globais e ESIC Editora (com tradição em publicações renomadas, atualizadas e especializadas em Gestão de Negócios e Marketing). Para garantir respaldo internacional aos certificados de seus alunos, a ESIC está entre o seleto grupo que segue os padrões do Executive MBA Council (Conselho Internacional de MBAs), é membro da EFMD (European Foundation for Management Development), AACSB (Associationto Advance Collegiate Schools of Business of USA), AMBA (International Association of MBAs) e CLADEA (ConsejoLatinoamericano de Escuelas de Administración).