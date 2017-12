Compartilhe!

Prefeitura ouve população durante consulta pública para compor a Lei Orçamentária Anual de 2018

O Fala Curitiba teve consultas públicas para a definição de cinco prioridades que irão compor a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018. No Boqueirão, a consulta foi conduzida pelo gestor público Michel Akel e o administrador regional Ricardo Dias. Ricardo ressaltou o trabalho que foi feito na regional ouvindo a população no Fala Curitiba. “Este novo formato de consulta pública idealizado pelo prefeito Rafael Greca foi elogiado devido à praticidade e à forma democrática em que foi concebido”, comenta.

No encontro, o morador Laelson da Paixão Nicolau contou que já perdeu diversos móveis em três enchentes nos últimos anos. “Vim pedir para que votem na questão da galeria de água da Rua das Carmelitas, já passamos por vários alagamentos e não podemos mais ficar assim, não é um pedido só meu, é de toda a região”, defendeu Laelson. A demanda foi uma das mais votadas e vai compor a LOA 2018.

Já o morador Isaias Pereira da Silva defendeu mais cultura para a região. “Estou aqui porque acredito que serei ouvido, não é a primeira reunião que participo e não será a última. Peço que votem na ampliação dos cursos de música para a comunidade. Cultura é cidadania”. A demanda não esteve entre as cinco mais votadas, mas seguirá para análise da Fundação Cultural de Curitiba.

Participaram do evento da Regional Boqueirão o deputado estadual Mauro Moraes, os vereadores Mauro Ignácio e Beto Moraes, o secretário Municipal do Urbanismo e Assuntos Metropolitanos, Marcelo Ferraz César, o chefe de gabinete da secretaria, Almir Bornancin, chefes de núcleos regionais e lideranças comunitárias.

As cinco prioridades da Regional Boqueirão:

1. Obra de galeria de águas pluviais na Rua Tenente Tito Teixeira de Castro entre Rua das Carmelitas e Rio Belém.

2. Incremento do efetivo e viaturas; aumento do policiamento e rondas no bairro e integração com órgãos de segurança pública.

3. Melhoria da iluminação no Bosque Reinhard Maack, próximo ao grupo de escoteiro Pindorama.

4. Troca gradativa de lâmpadas com maior eficiência de iluminação.

5. Estudo e replanejamento das vias próximo ao viaduto de São José dos Pinhais.