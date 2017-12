Boqueirão mais próximo das atividades da Prefeitura

Compartilhe!

Ação promovida pela Secretária Municipal de Esporte, Lazer e Juventude descentraliza gabinete, leva estrutura para o bairro e aproxima população da administração

Ideias para desenvolver a juventude local? Formas para aproveitar um espaço em prol do lazer? Maneiras de engajar a população por meio do esporte? Muitas pessoas querem contribuir com propostas para tornar a região onde moram um lugar mais inclusivo para todos, mas nem sempre conseguem abertura para debate-las com os departamentos da Prefeitura. Para resolver esse conflito a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) passou a levar toda sua estrutura para funcionar nas Regionais do município. “Inspirados pelo exemplo do prefeito Rafael Greca, que faz um trabalho de aproximação com os moradores, resolvemos ouvir e ver as pessoas nos seus bairros, que é onde tudo acontece”, complementa Marcello Richa, secretário da pasta.

A primeira experiência como esta aconteceu na Regional Portão e rendeu bons frutos. “Pudemos acompanhar os anseios e necessidades daquela região. As pessoas querem participar e nós, agentes públicos, precisamos criar mecanismos para essa participação e entender que cada local tem uma necessidade diferente”, explica Marcello. Após a bem-sucedida ação no Portão foi a vez da Regional Boqueirão receber o gabinete da SMELJ. As visitas dos líderes comunitários e da população em geral é agendada pelo gerente de núcleo. Pela manhã o próprio secretário faz questão de receber e ouvir as demandas dessas pessoas. “Em alguns casos, por trazermos toda a estrutura do gabinete para a Regional, conseguimos despachar daqui e resolver alguns problemas na hora. Já em outras situações a equipe se mobiliza para viabilizar as propostas”, explica. A tarde é hora de sair a campo e ver de perto o que pode ser feito. “Aproveitamos também para visitar os empresários locais e estabelecer parcerias”, completa.

Intersecção

A ação realizada pela SMELJ atinge não somente suas frentes de trabalho (Esporte, Lazer e Juventude). Ouvindo de perto a população a Secretaria consegue identificar outros trabalhos que precisam ser realizados e desta forma envolver várias áreas da Prefeitura. “Por vezes o problema nos trazido é de responsabilidade de outra secretaria ou precisamos trabalhar de forma conjunta. Nestes casos já direcionamos o cidadão para o local certo”, relata.

Legado

Para o secretário Marcello Richa é preciso estar sintonizado aos anseios, desejos e necessidades da população, transformando isso em ações duradouras. Por isso ele destaca o projeto “Escola + esporte = 10” (EE10) que tem como objetivo oportunizar o acesso de crianças e jovens de seis a 17 anos a atividades de iniciação esportiva no contra turno escolar. “Não estamos só aproximando os jovens do esporte. Estamos quebrando barreiras para trabalhar todo o contexto social que ele está inserido. O esporte tem essa capacidade de ser o atrativo para tirar o tempo ocioso e, por meio dele somada outras políticas públicas, promover mudanças profundas nesse jovem”, conta.

Marcello também faz questão de destacar outro legado que a SMELJ quer deixar nesse mandato: a eficiência na gestão. Por isso a busca por parcerias público-privadas tem sido fundamental. “É preciso zelo com o dinheiro público. É necessário economizar, mas continuar realizando. Por isso é tão fundamental saber gerir. Nesse sentido estamos promovendo parcerias que deixarão nos cofres da Prefeitura R$ 2 milhões e vão trazer outros R$ 5 milhões em benefícios”, destaca. O secretário se refere a parcerias como a realizada com o Banco Santander que está instalando Estações de Ginástica e Alongamento em Curitiba, ao todo 35 unidades já foram entregues para a cidade. “Diminuir a burocracia, facilitar o acesso das pessoas e solucionar as lacunas são os esforços desta gestão”, finaliza.

Regional Boqueirão e a SMELJ

Durante estes oito meses de gestão a Regional Boqueirão já recebeu diversas intervenções da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude como:

– 2ª Edição do Talento Jovem onde alunos da rede pública de educação e artistas convidados fizeram apresentações de dança e música para disseminar a cultura da paz e não violência;

– 25 modalidades esportivas ofertadas de forma gratuita na Regional do Boqueirão. Para mais informações (41) 3313-5523;

– Três Estações de Ginástica e Alongamento em Curitiba, localizadas no Parque Nossa Senhora do Carmo – Rua Josepha Deren Destefani, Praça Menonitas – Rua Paulo Setúbal e Praça Recanto dos Eucaliptos – Rua Lázaro Borssatto;

– Duas escolas atendidas pelo projeto EE10. Vale reforçar que qualquer pessoa com idade de seis a 17 anos pode participar deste projeto gratuitamente.

Para mais informações entre em contato com as escolas.

Escola Municipal Sophia Gaertner Roslindo (41) 3378-2425

Escola Municipal Professor Guilherme Butler (41) 3277-1381.