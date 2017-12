260 dias de gestão: os desafios de administrar Curitiba

Compartilhe!

Em entrevista ao Jornal do Comércio Hauer, Prefeito Rafael Greca conta as dificuldades e as novidades para a cidade nestes nove meses de mandato, em especial a Regional Boqueirão

Quando a população vai às urnas escolher seus representantes, o desejo é que estes tornem a cidade um lugar melhor e com isso sua vida seja também melhorada. Na capital paranaense não é diferente. Passado 260 dias do início do mandato do Prefeito Rafael Greca, as pessoas querem saber como caminha o planejamento versus a realidade.

Um dos pedidos mais frequentes dos moradores da Regional Boqueirão está ligado a recuperação das ruas da região. Qual o cenário levantado pela Secretária de Obras e quais são as projeções para resolução deste problema?

Greca: Nestes nove meses, após fazer o ajuste fiscal da Prefeitura e pagar as dívidas deixadas pela gestão passada, formei caixa e reativei no segundo semestre as equipes de manutenção e conservação. Além disto, em comum acordo com o presidente da Câmara Municipal será feito o repasse de R$ 35 milhões de reais para a manutenção da cidade. A previsão é agora recuperar 360 km de ruas por mês, acabando com buracos. Este trabalho de recuperação é de tapa-buraco. Mas também já investi R$ 121 milhões para recuperar 21 quilômetros de ruas, trocando o pavimento danificado por asfalto novo. Vou investir mais R$ 61 milhões para recuperar mais 34 ruas. Dentro deste investimento está a compra de insumos para a Usina Municipal de asfalto, para produzir asfalto 30% mais barato.

A segurança também é um assunto que frequentemente é levantado por moradores e comerciantes. De que forma a Prefeitura está trabalhando para ajudar o Estado nesta tarefa?

Greca: Foi ampliada a parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Temos feito ações com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil. Começamos a reestruturar o Centro de Monitoramento, que foi abandonado e tinha metade das 500 câmeras apagadas, desde 2015. Uma licitação está sendo feita para contratar uma empresa que recupere as câmeras. Também estamos fazendo ações de combate ao tráfico prendendo traficantes em diversos locais da cidade, como o São Francisco, Batel e no Boqueirão. As equipes de inteligência da Guarda estão investigando outros locais para fazer a abordagem. Em breve, vamos começar uma operação nas praças da cidade. A primeira será a Tiradentes, para retirar traficantes, punguistas e também atuar em parceria com a Fundação de Ação Social (FAS) para recolher os moradores de rua. Foi reativada a Patrulha do Transporte, que vai ganhar um novo modelo de operação, para combater os arrastões. Mais será feito, aos poucos vamos fazendo muito.

As condições e o valor do transporte público coletivo somada aos constantes assaltos nas linhas têm sido alvo frequente de reclamações. Qual a estratégia da Prefeitura para resgatar o transporte público de qualidade e aumentar o número de usuários?

Greca: Estamos a ponto de derrubar uma liminar que impedia as empresas de transportes de renovar a frota. Em breve, teremos novidades com a retirada dos ônibus velhos. Estamos programando mais blitzes nos ônibus e ações específicas para acabar com os arrastões. Pedi um estudo para novas linhas, em trechos mais curtos, e também a implantação do bilhete temporal.

As dificuldades para administrar uma cidade como Curitiba são as mais variadas. Além da falta de recursos, quais foram os principais desafios destes nove meses?

Greca: Precisei de sete meses para colocar a casa em dia, paguei milhões na área da saúde, para termos remédios nas unidades de saúde, quitei o passivo dos hospitais – o que impedia novas internações -, reorganizei o atendimento e implantei o aplicativo de marcação de consulta, que permite ao cidadão sair da fila do relento e garantir o atendimento na Unidade de Saúde, com apenas um clique no celular.

Para ter dinheiro, diminui o número de secretarias, devolvi aluguéis desnecessários, o que permitiu uma economia mensal de R$ 650 mil. Além de economizar também mais de R$ 400 mil por mês, ao quitar a dívida com os fornecedores de remédios e acabar com a compra com os distribuidores, que vendem medicamentos até 40% mais caros.

Foi feito o ajuste fiscal, que nos deu um fôlego para recompor a cidade e melhorar a questão da previdências. Vou fazer a quantidade de ajustes necessários, para cortar as gorduras do custeio e poder investir em melhorias para o cidadão.

Como a população pode contribuir para a melhoria da cidade?

Greca: Ampliei os canais com a população. Fiz audiências públicas nos 75 bairros para coletar os pedidos da população sobre as prioridades no orçamento de 2018. Os cinco principais temas foram aprovados. Também estou fazendo semanalmente a Prefeitura nos bairros, onde recebo os moradores, lideranças comunitárias e empresariais para ouvir o que é preciso melhorar por bairros. Outra ação é a o trabalho de atendimento dos pedidos encalhados no 156. Quando assumi tinha mais de 70 mil pedidos sem respostas. Está quase zerada a demanda represada e também aquelas que foram pedidas neste ano. Consegui, em função de ouvir a demanda da população, diminuir o tempo de espera para que o serviço do 156 seja atendido. Uma lâmpada que demorava até 72 dias para ser substituída, hoje é feita a troca em 2 dias. Vou melhorar ainda mais. E só posso melhorar ouvindo a população e pedindo que critiquem e me informe o que não está funcionando. Assim posso cobrar para que melhore. Avise-me pelo meu Facebook.

Algum projeto e/ou novidade que a população da Regional Boqueirão pode esperar?

Greca: A curto prazo será reforçado o trabalho de manutenção de ruas, parques e praças. Estou em cima da Secretária de Saúde para que não ocorra mais desabastecimentos. Ampliei recentemente o número de leitos, em mais 163, para desafogar as UPAS, permitindo melhor atendimento. Estou buscando mais recursos para melhorar a Educação de um modo geral. O ano de 2018 será muito melhor que o de 2017, com uma prefeitura renovada.