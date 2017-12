ACP e Prefeitura de Curitiba despicham Praça 19 de Dezembro

Compartilhe!

A Praça 19 de Dezembro é marco do centenário de emancipação do Paraná e abriga um conjunto de monumentos formado por obras de importantes artistas paranaenses, mas infelizmente o local tem sido alvo de pichações.

Atentos à conservação da riqueza cultural da cidade e dos espaços públicos, a Associação Comercial do Paraná (ACP), em parceria com a Prefeitura de Curitiba, fez ação de remoção de tinta nas obras expostas na praça, como do painel de granito por Erbo Stenzel e Humberto Cozzo, que representa os ciclos econômicos do estado, o painel com desenhos de Poty Lazzarotto em azulejos coloridos; o obelisco de concreto armado com 30m de altura com o símbolo do Estado; a estátua do Homem Nu, que homenageia o trabalhador paranaense, e a Estátua da Justiça (a Mulher Nua), realizadas também por Stenzel e Cozzo. A ação durou 15 dias e contou com a ajuda dos produtos de limpeza e impermeabilização cedidas pela empresa Vonder.