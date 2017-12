Compartilhe!

A mureta estava danificada desde 2015 colocando em risco a segurança dos pedestres e motoristas

O guarda-corpo do viaduto da Avenida Marechal Floriano sobre a Linha Verde estava se deteriorando e no passado, após um acidente no local, a Prefeitura havia feito uma proteção provisória, mas que já estava quase definitiva. Somente agora, com a nova administração municipal, o problema foi solucionado pela equipe de manutenção da Secretaria de Obras Públicas.