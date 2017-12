Boqueirão Fashion Day mobilizou empresários do polo têxtil. Iniciativa contou com o apoio direto de cerca de 30 empresários do polo têxtil local, Rua Bley Zorning e seus arredores. Fotos: Levy Ferreira/SMCS

Rua da Cidadania do Boqueirão vira palco da moda Compartilhe! O Boqueirão Fashion Day reuniu estilistas, modelos e empresários para dar destaque à Rua Dr. Bley Zorning, o pólo têxtil curitibano. A Rua da Cidadania do Boqueirão, simbólica por ser a pioneira de outras nove Ruas, mais uma vez foi protagonista e se transformou em passarela para receber a primeira edição do Boqueirão Fashion Day, que voltou os olhos de toda Curitiba para o bairro que tem o maior polo têxtil da cidade e vem fortalecendo o segmento para se firmar como destaque nacional. Mais de 800 pessoas estiveram presentes para prestigiar o evento e ficar por dentro das tendências da próxima estação. Para os estilistas a chance de usar a criatividade e mostrar o talento local, para os empresários a possibilidade de potencializar a unidade dos comércios de tecido da região e para a população a oportunidade de se aproximar da moda. Além dos desfiles, durante todo o dia, foram realizados workshops gratuitos de vitrinismo visual da loja; confecção e o novo negócio da moda. Ao todo, quatro estilistas criaram looks com toda matéria prima cedida por empresas da Rua Dr. Bley Zorning e arredores, que resultaram em 42 modelos. “Essa foi a primeira de outras ações que iremos realizar na região. O Boqueirão Fashion Day irá se firmar com um grande evento da nossa Regional e deve acontecer semestralmente para lançar as tendências do mercado da moda”, contou Ricardo Dias, administrador da Regional Boqueirão. PARCERIA O evento, idealizado pelo Prefeito Rafael Greca durante uma visita aos empresários da região, tem o objetivo ajudar consolidar a Rua Dr. Bley Zorning como o novo polo têxtil de Curitiba. “A ideia é multiplicar as oportunidades de emprego e renda. Se a moda existe dentro das lojas ela tem que ir para a passarela. Por isso, o Boqueirão Fashion Day é só o começo de uma série de ações que vamos fazer para estimular a venda dos produtos aqui fabricados. Quando a gente chama o público para ver o que está sendo colocado nas prateleiras a gente vende, e se a gente vende a cidade arrecada e Curitiba melhora”, explicou Prefeito. Lançada a ideia, os empresários se uniram para tirar a ideia do papel. “A iniciativa só se concretizou por conta desta união. Um desfile como este teria um custo aproximado de R$ 50 mil, mas teve custo zero para a Prefeitura, já que os empreendedores locais abraçaram o projeto”, completa o administrador da Regional. Para Ricardo este é um exemplo de como o setor privado e público podem se unir para fortalecer os comércios locais e deve replicado em outras frentes. Dr. Bley Zorning Dr. Bley Zorning A região reúne lojas e distribuidoras de tecido e roupas prontas, aviamento e maquinário, malharias e tecelagens, estamparias. Os empresários fazem parte de um universo econômico dos mais relevantes da cidade – o Boqueirão é o bairro com o terceiro maior número de empresas da capital; são 11.112 nos setores da indústria, comércio e serviços, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).





