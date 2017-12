Compartilhe!

O desenvolvimento infantil se refere aos estímulos, experiências, relações e incentivos proporcionados às crianças desde a gestação e durante toda a sua infância, em especial nos 3 primeiros anos, período fundamental no desenvolvimento cerebral e na criação de vínculos que podem afetar todo o seu futuro.

Abrangendo aspectos físicos, sociais, emocionais e cognitivos, o desenvolvimento infantil, somado aos fatores genéticos, pode ser determinante para que a criança se desenvolva sem criar uma carga negativa, estabelecendo hábitos positivos, sentindo-se segura, amada, orientada e apoiada, sem tensões e traumas.

Estímulos durante o desenvolvimento infantil

Em seus primeiros anos de vida, os pequenos são como uma esponja que absorve o comportamento e os exemplos dados por aqueles a sua volta. Inicialmente, os primeiros exemplos vêm dos cuidadores, geralmente os próprios pais. Depois, outros familiares passam a fazer parte desse círculo, até que surgem os professores e colegas da escola.

Cultura através da leitura e escrita

Nesse sentido, é fundamental estimular desde os primeiros anos o desenvolvimento da leitura, da escrita e da cultura. Esses hábitos podem ser incentivados ainda cedo, com livros e brinquedos voltados aos bebês, que depois vão sendo substituídos por outros apropriados à idade.

Desenvolvimento de um hábito

É importante tornar o contato com a cultura um ato prazeroso. Quando a criança entende aquilo como algo divertido e sente que é uma forma de aprender, ela começa a criar um hábito positivo, o qual influenciará não apenas o seu desenvolvimento escolar, como sua futura vida profissional e pessoal.

Encorajar a curiosidade por meio da leitura e da cultura faz com que a criança tenha mais facilidade e interesse em aprender. Já a escrita, além de ser uma forma fundamental para que se comunique, é uma forma de expressão que pode dar vazão a sentimentos e pensamentos. Tudo isso faz com que o desenvolvimento infantil seja muito mais saudável e bem-sucedido.

Os pais e a tecnologia no desenvolvimento infantil

Os pais têm um papel imprescindível, pois esse é o primeiro e principal vínculo que a criança constrói. É dele que surge ou não a sensação de segurança, amor e apoio, sentimentos fundamentais para que o desenvolvimento infantil se dê da melhor forma possível.

Participação dos pais no dia a dia

A presença dos pais na vida dos filhos é uma necessidade, principalmente quando consideramos o aumento do uso de aparatos tecnológicos e a rotina cada vez mais exaustiva deles, que podem acabar não prestando a devida atenção no desenvolvimento dos filhos e no uso que fazem da tecnologia.

Supervisão no uso da tecnologia

Embora a tecnologia traga muitas vantagens quando usada de forma positiva, ela deve ser utilizada de forma regrada e supervisionada durante o desenvolvimento infantil. Como vimos, as crianças absorvem o que veem e, sem a curadoria dos pais, acabam recebendo estímulos inapropriados e prejudiciais ao desenvolvimento infantil. Esse problema é visto, inclusive, em adolescentes.

Por isso, o acompanhamento, a supervisão e os cuidados dos pais são de fundamental importância para que a criança ou adolescente possa desenvolver suas habilidades de forma plena e sadia.