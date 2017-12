Uma ponte para reforçar a educação

Compartilhe!

Trilha conta com 16 brinquedos de madeira, totalmente revitalizados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, além de abelhas nativas sem ferrão do projeto Jardins de Mel

Um sonho antigo da Escola Municipal Tereza Matsumoto, no Hauer, tornou-se realidade. A Prefeitura construiu uma ponte que liga a escola ao Bosque Reinhard Maack, que fica atrás da unidade de ensino. Este era um pedido dos alunos e professores, que queriam estar ainda mais perto do bosque para ampliar os conhecimentos em educação ambiental.

O prefeito Rafael Greca esteve no local, com as secretárias municipais da Educação, Maria Sílvia Bacila, e do Meio Ambiente, Marilza Dias. “Que alegria fazer esta ponte entre a escola e a mata nativa”, anunciou Greca. A estrutura de madeira fica logo depois de um portão de metal da escola, que foi pintado e sinalizado como portal para o Bosque Reinhard Maack.

O prefeito destacou a composição de espécies locais que podem ser estudadas pelas crianças. “São pinheiros, imbuias, araçás, gabirobas, jerivás e ipês, que o velho Alfredo Hauer conservou por mais de cem anos e agora formam o Bosque Reinhard Maack”, contou aos alunos. “Lá existem as fadas professoras que vão ensinar também a importância das abelhas brasileiras sem ferrão, das árvores, das sementes e a maravilha que a floresta faz para proteger a água que brota da terra para trazer vida ao mundo”, completou.

A diretora da escola, Alice Korelo, lembrou da ocasião em que contou ao prefeito sobre a vontade da escola de estar ligada ao bosque, em junho deste ano, quando se comemorava o Dia do Meio Ambiente. “Era um dia como hoje, um pouco nublado e com uma chuva fina. Mais uma vez, é a água que batiza o nosso sonho”, comemorou.

As obras tiveram a participação das secretarias municipais do Meio Ambiente, Educação e de Obras Públicas e Infraestrutura, que fez a contenção das erosões do rio.

Jardins de Mel

Além da possibilidade de aproveitar a trilha com os 16 brinquedos de madeira, totalmente revitalizados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, os estudantes poderão ter acesso e aprender mais sobre as abelhas nativas sem ferrão, que estão em três caixas instaladas no Reinhard Maack pelo projeto Jardins de Mel, com as espécies mirim, mandaçaia e jataí.

Com a ajuda de uma caixa pedagógica, com a frente transparente para que todos pudessem ver a formação da colmeia e o trabalho das mirins, a vice-diretora Jéssica Zacarkim contou sobre o trabalho que já vem sendo desenvolvido com os alunos do 4º ano. Conhecidos como Guardiões das Abelhas Sem Ferrão, eles deram o grito de guerra ensinado pelo coordenador do projeto, o professor Felipe Thiago de Jesus, também presente.