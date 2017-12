Curitiba terá unidade especializada em saúde da mulher, afirma Caputo Neto

Compartilhe!

Aproveitando a abertura da Campanha Outubro Rosa, dedicada à prevenção do câncer de mama, o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, anunciou que Curitiba deve ganhar em breve uma nova unidade especializada no atendimento ao público feminino. Trata-se do Anexo da Mulher, do Hospital do Trabalhador (HT), no bairro Novo Mundo.

A estrutura está em sua reta final de construção e deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2018. O novo prédio, de 4 mil metros quadrados, tem três pavimentos e abrigará maternidade, ambulatório de gestação de alto risco, UTIs adulto e neonatal, enfermarias, consultórios de obstetrícia e ginecologia, entre outras alas da área de atenção materno-infantil.

“Esta é a maior intervenção física já feita no Hospital do Trabalhador desde sua fundação. Uma obra que com certeza será um marco importante para a saúde da capital, pois possibilitará um salto de qualidade do atendimento às mulheres de Curitiba e região”, destaca Caputo Neto.

Ao todo, o Estado está investindo cerca de R$ 7,5 milhões na construção do prédio, que fica ao lado do pronto socorro do hospital. A expectativa é que a unidade conte com o que há de melhor em equipamentos e aparelhos de última geração. “Queremos que o Anexo da Mulher seja modelo para o país, assim como é reconhecido o pronto socorro do HT. Com instalações adequadas, equipamentos modernos e equipe qualificada, tenho a convicção que nossas mulheres serão extremamente bem atendidas”, afirmou o secretário.

E o Anexo da Mulher nasce à luz dos protocolos e diretrizes da Rede Mãe Paranaense, que prioriza a humanização do atendimento a gestantes e bebês. “Mais que reduzir a mortalidade materna e infantil, o Mãe Paranaense trouxe o cuidado integral à todas as fases da gestação. Isso cria um ambiente mais seguro e saudável às futuras mães”, enfatiza Caputo Neto, que também atuou na equipe do então secretário municipal de saúde, Luciano Ducci, durante a implantação do programa Mãe Curitibana.

Para se ter ideia, estima-se que pelo menos 816 vidas foram salvas no Estado graças às ações da Rede Mãe Paranaense. Este é o número de gestantes e bebês que teriam pedido suas vidas caso fossem mantidos os indicadores de mortalidade materna e infantil de 2010.