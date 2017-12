Prefeito se reúne com empresários e moradores na Rua da Cidadania do Carmo para atender solicitações

O prefeito Rafael Greca esteve na Regional Boqueirão para ouvir sugestões e atender demandas dos moradores dos bairros da região. Na ocasião, 46 famílias foram beneficiadas com títulos de propriedade, que é o documento que assegura a posse dos terrenos. Com esta entrega, chega a 1.481 o número de títulos disponibilizados desde março.

“A terra urbana está muito valorizada atualmente. Esta conquista garantida hoje a 46 famílias é para a vida toda. Tem muito especulador de olho nos lotes, a população precisa ser inteligente. Não vendam os terrenos, conservem a propriedade para deixar de herança para os filhos e netos”, disse o prefeito.

Dos 46 títulos de propriedades, 14 são escrituras definitivas e 32 Contratos de Compromisso de Compra e Venda (CCCVs) contemplando famílias que vivem nas áreas conhecidas como conjunto residencial Moradias Araçá, Érico Veríssimo, Jardim das Araucárias, Vila Fazenda Boqueirão, Jardim Castelo Branco, Jardim Esmeralda, Moradias Aymoré, Moradias Berlin, Núcleos Habitacionais Eucaliptos, Euclides da Cunha, Santa Inéz, Vila Rivadávia, Vila Sílvia e Vila Tapajós II. Os CCCVs formalizam que a Cohab concederá a escritura definitiva após o morador finalizar as prestações e utilizar o imóvel para uso residencial. Já as escrituras concedem imediatamente o domínio do imóvel ao proprietário.

Participaram do evento o vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas, Eduardo Pimentel; o presidente da Cohab, José Lupion Neto, o administrador regional do Boqueirão, Ricardo Alexandre Dias, e os vereadores Geovane Fernandes e Dr. Wolmir.

Demandas

Após a entrega dos títulos, o prefeito ouviu reivindicações das comunidades do Boqueirão, Alto Boqueirão, Hauer e Xaxim.

A Associação de Moradores da Vila Pantanal, no Alto Boqueirão, solicitou uma área para a prática de atividades esportivas. De acordo com o representante Sadi Abreu, existe um local em frente à Unidade de Saúde que poderia servir a este fim. Ao ouvir a solicitação, o prefeito determinou que as secretarias do Esporte, Lazer e Juventude, de Obras Públicas e do Meio Ambiente trabalhem em conjunto para implantar um campo de futebol no local.

O secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa, entregou para lideranças locais materiais esportivos para o desenvolvimento de projetos com crianças da Vila Pantanal.