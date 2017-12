Caputo Neto lança programa de entrega de medicamentos em casa

Compartilhe!

Usuários da Farmácia do Paraná, em Curitiba, contam com uma nova alternativa para ter acesso a medicamentos de alto custo e uso contínuo pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Através de uma iniciativa inédita do Governo do Paraná, pelo menos 10 mil pacientes poderão receber os remédios em casa – pelos correios, sem a necessidade de se deslocar à unidade da farmácia do Estado, no centro da cidade.

De acordo com o secretário Estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, que foi o idealizador do projeto, a medida facilita a vida de grande parte dessas pessoas que muitas vezes são idosos e tem dificuldades de locomoção. “Estamos dando uma atenção especial à esses usuários. Além disso, reduzimos o fluxo de pessoas na farmácia, diminuindo também o tempo de espera dos pacientes”, relatou.

Para participar do programa de entrega de medicamentos as pessoas devem seguir os seguintes critérios: ter cadastro ativo no Programa Farmácia do Paraná; utilizar os medicamentos do Serviço de Entrega em Casa; ter 60 anos ou mais; e obter uma autorização formal para entrega em casa e ser morador de Curitiba. Para viabilizar as entregas, o Estado formalizou um convênio com os Correios.

“As pessoas que atendem aos critérios do serviço deverão autorizar a entrega em seu domicílio, manter o endereço atualizado e retornar à farmácia para levar os documentos de renovação a cada três meses.”, disse o secretário.

Caputo Neto lembra ainda que, a qualquer momento, o paciente também pode agendar uma consulta farmacêutica na Farmácia do Estado para tirar dúvidas sobre o seu tratamento. “Esse acompanhamento é essencial para garantir a eficácia do medicamento e o sucesso do tratamento”, ressaltou.

FARMÁCIA – O Governo do Estado investiu R$ 4,6 milhões na nova sede da Farmácia do Paraná, inaugurada em 2015 no centro de Curitiba. Cerca de 72% dos usuários são da capital e 28% municípios da região metropolitana. A cada mês, por volta de 1100 novos pacientes passam a usar o serviço. “O prédio estava abandonado, mas nós o reestruturamos. Hoje, talvez seja a maior farmácia pública do Brasil”, disse Caputo Neto.

A unidade funciona com 24 guichês para o atendimento de 1,3 mil a 1,6 mil pacientes diariamente, mas, em alguns dias, chega a dois mil. Para suprir a demanda, a unidade conta com o apoio de 106 colaboradores, entre servidores, estagiários e terceirizados.

Na solenidade de lançamento, o governador Beto Richa fez questão de destacar que o serviço de entrega é só mais um dos avanços na saúde do Estado. “De 2011 para cá, também conseguimos reduzir a mortalidade infantil, que chegou aos menores índices da nossa história, e aumentamos os atendimentos a pessoas em situação de urgência e emergência com o resgate aéreo, presente em todas as regiões do Estado”, afirmou ele.