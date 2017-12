Marcello Richa fortalece parcerias com entidades da Vila Pantanal

O secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Marcello Richa, promoveu mais uma visita do Gabinete Descentralizado da Smelj na Regional Boqueirão. Durante a ação, que tem como objetivo facilitar o acesso e aproximar a Prefeitura da comunidade, foi reforçado o diálogo e debate sobre projetos em parcerias com entidades da Vila Pantanal.

“O esporte é uma atividade atraente para os jovens e que ajuda no seu desenvolvimento pessoal e saudável, afastando eles da criminalidade e violência. Para ampliar esse trabalho, é essencial ampliar parcerias com entidades, que permitem maior capilaridade e alcance nas ações”, destacou Marcello Richa.

Junto com o administrador regional do Boqueirão, Ricardo Dias, o secretário esteve na Associação de Moradores Vila Pantanal, onde conversou com o presidente da entidade, Saddi Abreu, e o vice, Edson Gordo. Foram discutidas possibilidades de novas parcerias, documentações e exigências legais para formalização de convênios e funcionamento da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte para o aprimoramento estrutural e de serviços para entidades.

Na sequência o secretário realizou reunião com Ituriel Inácio, que desenvolve atividades de futebol por meio da Associação Fúria Real com crianças e adolescentes na Vila Pantanal.

“É importante contar com a presença do secretário, que veio conhecer a nossa realidade e dificuldades para, junto conosco, buscar opções que venham a melhorar a estrutura e espaço para as atividades das crianças”, destacou Aturiel Inácio.