Alunas do curso de Auxiliar de Confecção têm aula prática no Senai

Curso ofertado na Regional Boqueirão prepara profissionais para o mercado de trabalho

As 40 alunas do curso de Auxiliar de Confecção ofertado no Liceu de Ofícios Carmo, na Regional Boqueirão, participaram de uma aula prática no Senai, parceiro da Prefeitura no desenvolvimento de cursos gratuitos de qualificação profissional. Elas visitaram o campo da indústria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep-PR) onde conheceram os laboratórios do Senai, que são montados como uma linha de produção.

O grupo conheceu as salas de aula de modelagem, corte e armazenamento de tecidos e as máquina usadas em uma linha de produção de confecção. “Todas aprenderam a passar linha em cada máquina, como se elas estivessem pegando ‘do zero’ e deixando pronta para o uso”, explicou o professor do Senai na área têxtil e confecção, Cinézio Silva Neto, responsável pelas aulas no curso ofertado no Liceu de Ofícios Carmo.

Parceria

O diretor da Fundação de Ação Social (FAS), responsável pela política de qualificação para o trabalho no município, Fabiano Vilaruel, explica que a articulação com o Senai para a realização de cursos de Auxiliar de Confecção no Boqueirão está alinhada com as diretrizes do prefeito Rafael Greca para fomentar a área têxtil da região. “Estamos empenhados em promover ações para qualificar trabalhadores para um mercado que apresenta constante demanda por novos profissionais, com diversas possibilidades de atuação. E também contribuir para estimular e valorizar o tradicional polo têxtil do Boqueirão”.

O curso de Auxiliar de Confecção no Liceu de Ofícios Carmo vai até o dia 01/12, com carga horária de 160 horas. São duas turmas de 20 alunas cada, com aulas de manhã e à tarde.

De acordo com o professor, as alunas sairão do curso prontas para entrar no mercado de trabalho. Para informações sobre este e outros cursos ligue para (41) 3217-1220.