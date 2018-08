Boqueirão inclui os Jogos do Piá no Festival de Férias de Inverno

O Festival de Férias de Inverno, que este ano realizou sua 23ª edição, aconteceu em diversos locais da cidade. Teve muita brincadeira com diversão garantida para as crianças, adolescentes e suas famílias.

Na Regional Boqueirão, o primeiro dia do Festival aconteceu no Centro de Esporte e Lazer Agostinho Legró, na rua Pastor Carlos Frank. Com atividades para todas as idades, o espaço reuniu mais de 300 crianças, jovens e adultos que passaram uma tarde muito divertida com as brincadeiras organizadas pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ).

Além das brincadeiras já tradicionais nas atividades de lazer promovidas pela SMELJ, como os jogos gigantes (xadrez, dama, trilha, ludo), cama elástica, blocos de montagem e pintura, o Núcleo Regional da SMELJ Boqueirão trouxe este ano para o festival os Jogos do Piá. Em outros dias as atividades seguiram com oficinas e Festival de Pipas na Vila Pantanal. Foram entre 150 e 200 pipas para as crianças montarem e soltarem, aproveitando o dia de sol.

Brincadeiras de infância

“Procuramos resgatar as brincadeiras antigas e trouxemos os Jogos do Piá para o Festival de Férias no Boqueirão” disse Ramiro Eugênio de Freitas, chefe do Núcleo Regional Boqueirão da SMELJ. “Os Jogos do Piá surgiram da ideia do prefeito Rafael Greca de ocupar os espaços públicos com atividades para as famílias curitibanas, e está sendo maravilhoso ver adultos e crianças brincando juntos no Festival de Férias” completou.

A cada dia, um dos locais do festival na Regional Boqueirão recebeu uma modalidade diferente dos Jogos do Piá. As bolinhas de gude foram a atração principal do primeiro dia na praça Agostinho Legró. Com o empréstimo das bolinhas pela SMELJ, as crianças e adultos puderam reviver esta brincadeira que alegrou a infância dos nossos avós.