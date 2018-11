Ruas do Boqueirão ganham asfalto novo

Compartilhe!

Mais três vias da Regional foram beneficiadas pelo plano de obras da Prefeitura de Curitiba que vai recuperar 265 ruas até fim do ano

Moradores da Rua João Kasdorf, no bairro Xaxim, comemoram a implantação do asfalto em toda a extensão da via, num trecho de 885 metros, desde a Rua David Tows até o Ribeirão dos Padilha. “Esta era uma reivindicação antiga do nosso povo. Alguém me disse na internet que os moradores esperavam há 30 anos. Era um sonho dos moradores”, declarou o prefeito Rafael Greca ao lado do vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, Eduardo Pimentel e do administrador regional do Boqueirão, Ricardo Dias.

O benefício da pavimentação na rua que era de antipó será sentido também pelos passageiros da linha de ônibus Itamarati, que passa pela João Kasdorf.

Além da João Kasdorf, no Xaxim, estão sendo revitalizadas com asfalto as ruas Érico Andretta e Cristiano Strobel.

Outras duas vias importantes do Xaxim que receberam nova pavimentação foram às ruas Alcebíades Merlin e General Theodorico Gonçalves Guimarães, juntas receberam 330 metros de asfalto no único trecho que faltava pavimentação adequada para circulação do ônibus São Francisco de Assis.

Plano de obras

Além das obras feitas com recursos municipais, a Prefeitura de Curitiba está com um grande pacote de obras de asfalto em 265 ruas que estão sendo revitalizadas até o fim do ano. O investimento total será de R$ 120 milhões. “Estamos levando asfalto de qualidade para todos os bairros da cidade”, disse o vice-prefeito.