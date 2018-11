Hauer conta com açougue repleto de cortes especiais

Compartilhe!

Espaço está dentro da Verde Mais Fresh Market que também traz uma série de exclusividades para o cliente

Já pensou em realizar diversos pratos com carnes especiais sem ter que rodar Curitiba toda atrás dos melhores cortes? Essa facilidade já está disponível para os moradores da Regional Boqueirão que podem contar com a estrutura da Verde Mais Fresh Market no bairro Hauer. “Além dos cortes tradicionais dos açougues convencionais, contamos com cortes especiais como Prime Rib, Short Rib e Shoulder, dentre outros. Também é importante ressaltar que 80% das nossas carnes bovinas são de origem britânica, com destaque para a raça Angus”, destaca Amanda Prazeres, responsável pelo marketing do grupo.

Inaugurado há três meses, a Verde Mais traz uma experiência diferente para o consumidor. “Aqui o prazer começa na hora das compras. Oferecemos um lugar moderno, aconchegante e com tudo que o cliente precisa desde variedade e qualidade no hortifrúti até os mais variados rótulos de vinho, sem cobrar nada a mais por isso”, explica ela.

Growler Station – Reforçando o conceito de facilitar a vida dos clientes, a Verde Mais conta com uma Growler Station que oferece seis tipos de chops artesanais: Session Ipa, Ipa, Apa, Weiss, Pilsen, Red Ale. O chop é envasado na hora no growler do cliente que pode adquirir no próprio espaço ou trazer de casa.

Sushi Bar – Para os amantes da comida japonesa a Verde Mais oferece, todos os dias, sushis feitos na hora, inclusive para almoço e jantar, com possibilidade de comer no lugar ou levar para casa.

Espaço Gourmet – Nesse espaço o cliente pode aprofundar sua experiência com a Verde Mais e seus produtos. Periodicamente são oferecidos Workshops e jantares harmonizados com a presença de enólogos, sommeliers, mestres cervejeiros e chefs de cozinha da casa. “Para participar do evento basta adquirir os produtos referentes a temática da semana e aproveitar uma noite espetacular”, convida Amanda.

Serviço

Verde Mais

R. Ten. Francisco F. de Souza, 1315 | Hauer | Telefone: 3155-0020.

R. Francisco Derosso, 481 Xaxim | Telefone: 3082-1425.

Atendimento: de segunda-feira a sábado das 8h às 23h.

domingos e feriados das 8h às 22h.

Site: www.verdemais.com.br

Instagram: @verdemais

Facebook: /grupoverdemais