Segunda edição do Natal Luz dos Pinhais traz cinco atrações inéditas

Temporada natalina da capital paranaense terá decoração repleta de luz, cor e brilho do Centro aos bairros da cidade

A programação da segunda edição do Natal Luz dos Pinhais começou no dia 22 de novembro com a estreia do Auto de Natal – Espírito de Amor e Confraternização, no Centro Histórico e vai até 23 de dezembro. Serão mais de 70 atrações, entre autos, corais, exposições de presépios, paradas, concertos e feiras temáticas, promovidos pela Prefeitura, patrocinadores e empresas privadas.

Dentre as novidades deste ano estão a Vila de Natal Electrolux da Praça Santos Andrade; a Parada de Natal do Batel; a Árvore de Natal de 23 metros no Barigui com apresentação da Orquestra UniCesumar; o Oratório de encerramento no Tanguá e os Shoppings repletos de novidades. Toda a agenda de Natal está disponível no site oficial: www.natal.curitiba.pr.gov.br

Natal na Regional Boqueirão

A Rua da Cidadania do Carmo também fará parte das celebrações. No dia 6 de dezembro, às 15h, os moradores da Regional Boqueirão poderão assistir às apresentações da Banda Lira de Curitiba e da Banda do Caximba, seguido do Auto de Natal. O Coral dos alunos da Escola Municipal Leonor Castellano finaliza as apresentações, o evento contará com a presença do Prefeito Rafael Greca. Confira a programação completa da Regional:

28/11 às 10h: Cantata de Natal com a Banda Lyra.

01/12 às 14h: II Mostra de Natal do Projeto MusicaR.

04/12 às 14h: Cantata de Natal da Banda da Polícia Militar.

06/12 às 15h: Auto de Natal Brasileiro, Banda Lyra, Banda Musical do Caximba e apresentação do coral da Escola Municipal Leonor Castellano.

07/12 às 20h: Ônibus da Cultura com o espetáculo de Natal: Sonho de Luz, teatro de sombras com a Cia Karagoz e apresentação das crianças do Projeto MusicaR.

Local: Rua da Cidadania.

End.: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430, Boqueirão.