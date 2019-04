Conferência convoca comunidade para debater pontos estratégicos do SUS

Compartilhe!

Participação popular garante que sejam criadas diretrizes que atendam as necessidades reais da população local

Criada em 1991 para incluir os usuários, trabalhadores, prestadores de serviços e gestores das Unidades de Saúde nos debates acerca dos temas da área, a Conferência Municipal da Saúde chega em sua 14ª edição. “O encontro é realizado de quatro em quatro anos. Nestes 28 anos de história muito se foi debatido sobre como atuar para combater os principais problemas de saúde no município e também no Brasil”, explica Deisi Tortelli, Supervisora do Distrito Sanitário do Boqueirão.

Entendendo que a comunidade envolvida é a maior conhecedora das dificuldades locais a Conferência vai além de abrir espaço para o diálogo e constrói com os participantes diretrizes que serão apresentadas para a Política Local de Saúde. “A participação da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é um direito garantido previsto na Constituição, por isso a importância de divulgarmos esses encontros”, destaca.

Como funciona na prática

A cada quatro anos os mais variados segmentos da comunidade – Associação de Moradores, Conselho de Segurança, dentre outros – são convocados a participarem da Conferência da Saúde que acontece em cada um dos 111 postos da cidade. Para participar é necessário ir até a Unidade de Saúde da sua região e efetuar o cadastro para o evento. As pessoas credenciadas como delegados passam a ter direito a voz e a voto e os convidados e observadores direito apenas a se manifestar. O tema central deste ano é “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”.

Os eventos acontecem por níveis: distrital, municipal, estadual e federal. As propostas vão sendo apresentadas e as aprovados são encaminhadas para as fases seguintes.

Outra forma de participação

Também é possível participar mais ativamente por meio do Conselho Local de Saúde que funciona de forma permanente em cada Unidade de Saúde. O conselho é composto em 50% por usuários do posto (comunidade em geral); 25% profissionais da saúde/trabalhadores da Unidade de Saúde; 12,5% representantes do Governo e 12,5% prestadores de serviço na área da saúde. Cabe ao conselho tomar decisões que visem a melhoria dos serviços de saúde, criando estratégias, controlando os processos e fiscalizando os serviços ofertados.

Ainda é possível apresentar problemas e soluções nos encontros semanais da Regional. As reuniões do Distrito Sanitário do Boqueirão acontecem toda última quinta-feira do mês, às 14h, na Rua da Cidadania.